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Жители Свердловской области жалуются на навязывание услуг при кредитовании

Жителям Свердловской области чаще стали навязывать услуги при получении кредитов

16 ноября 2023, 11:24
Фото: 1MI

Жители Свердловской области жалуются на навязывание услуг при кредитовании

В Свердловской области клиенты банков стали жаловаться на то, что им навязывают допуслуги при получении кредитов и ипотеки.

Всего в 2023 году от свердловчан поступили 233 жалобы. Это больше на 38% в сравнении с 2022 годом, рассказали в пресс-службе ЦБ.

Так, во время оформления кредита или ипотеки екатеринбуржцам предлагают различные страховки и включают в сумму кредита стоимость допуслуг.

При этом в Центробанке сообщили, что от услуг, которые навязывают посетителям сотрудники банков, можно совершить отказ в течение 14 дней после заключения договора. С января 2024 года срок увеличится до 30 дней.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге местные жители стали больше оформлять кредиты на срок до 30 лет.

Жители Екатеринбурга чаще берут ипотеку на максимальный срок
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#Экономика#Банк#Услуги#Кредиты#Жалобы#Потребительские кредиты#Ипотека#Клиенты#Екатеринбург#Центробанк#Елизавета Зиборова
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