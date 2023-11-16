Жителям Свердловской области чаще стали навязывать услуги при получении кредитов

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Всего в 2023 году от свердловчан поступили 233 жалобы. Это больше на 38% в сравнении с 2022 годом, рассказали в пресс-службе ЦБ.
Так, во время оформления кредита или ипотеки екатеринбуржцам предлагают различные страховки и включают в сумму кредита стоимость допуслуг.
При этом в Центробанке сообщили, что от услуг, которые навязывают посетителям сотрудники банков, можно совершить отказ в течение 14 дней после заключения договора. С января 2024 года срок увеличится до 30 дней.
Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге местные жители стали больше оформлять кредиты на срок до 30 лет.