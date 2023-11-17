20 котов привезены с СВО на передержку в Екатеринбург. Но от них отказались

Теперь у волонтеров есть два дня, чтобы найти кошкам новый дом. Пока их кормят и лечат, у некоторых есть травмы. Обратно везти их не представляется возможным, так как четыре дня в тесных клетках и багажнике автомобиля могут стать для них смертельно опасными, пишет Telegram-канал Ural Mash.