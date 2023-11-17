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20 котов привезены с Донбасса в Екатеринбург для поиска новых хозяев

20 котов привезены с СВО на передержку в Екатеринбург. Но от них отказались

17 ноября 2023, 04:42
Фото: скриншот видео Ural Mash

20 котов привезены с Донбасса в Екатеринбург для поиска новых хозяев

С зоны боевых действий на Донбассе в Екатеринбург доставлены два десятка котов. Их должны были отдать на передержку, но женщина, которая собиралась их приютить, передумала в последний момент.

Кошки ехали по России четыре дня. По дороге некоторых забрали новые хозяева. Оставшихся питомцев привезли на Урал, чтобы передать на передержку. Однако женщина заявила волонтерам, что не будет брать животных.

Теперь у волонтеров есть два дня, чтобы найти кошкам новый дом. Пока их кормят и лечат, у некоторых есть травмы. Обратно везти их не представляется возможным, так как четыре дня в тесных клетках и багажнике автомобиля могут стать для них смертельно опасными, пишет Telegram-канал Ural Mash.

А ранее стало известно, что фронтовые кошки помогают участникам спецоперации избавляться от крыс в окопах.

#Животные#Волонтеры#Природа#Кошки#Передержка#Питомцы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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