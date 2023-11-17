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Бастрыкин заинтересовался нарушениями в точках общепита в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушениях в общепитах Екатеринбурга

17 ноября 2023, 09:46
Фото: 1MI

Бастрыкин заинтересовался нарушениями в точках общепита в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела о нарушениях в точках общественного питания в Екатеринбурге.

Как ранее сообщали СМИ, проверку соблюдений требований санитарной безопасности проводили местные активисты. Они выяснили, что в точках общепита работают нелегальные мигранты без санитарных книжек. Также общественники выявили, что в кафе нет сертификатов на используемые продукты, не соблюдается условие их хранения, а в некоторых отсутствует водоотведение. По словам проверяющих, никаких мер к пресечению этих нарушений никто не принимает.

В результате в СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело за халатность (ст. 293 УК РФ). О результатах расследования будет доложено Александру Бастрыкину.

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#Еда#Уголовное дело#Расследование#Питание#Нарушения#Халатность#Общепит#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Евгения Сафина
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