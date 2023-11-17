Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушениях в общепитах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Как ранее сообщали СМИ, проверку соблюдений требований санитарной безопасности проводили местные активисты. Они выяснили, что в точках общепита работают нелегальные мигранты без санитарных книжек. Также общественники выявили, что в кафе нет сертификатов на используемые продукты, не соблюдается условие их хранения, а в некоторых отсутствует водоотведение. По словам проверяющих, никаких мер к пресечению этих нарушений никто не принимает.
В результате в СУ СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело за халатность (ст. 293 УК РФ). О результатах расследования будет доложено Александру Бастрыкину.