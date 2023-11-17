Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о нарушениях в общепитах Екатеринбурга

Как ранее сообщали СМИ, проверку соблюдений требований санитарной безопасности проводили местные активисты. Они выяснили, что в точках общепита работают нелегальные мигранты без санитарных книжек. Также общественники выявили, что в кафе нет сертификатов на используемые продукты, не соблюдается условие их хранения, а в некоторых отсутствует водоотведение. По словам проверяющих, никаких мер к пресечению этих нарушений никто не принимает.