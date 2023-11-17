Более 17 тысяч свердловчан оформили карту «Уралочка» в Сбербанке

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Карта выпускается бесплатно сроком на 10 лет. Чтобы ее оформить, достаточно обратиться в офис Сбербанка, который выдает Единую социальную карту, с паспортом и СНИЛС или его копией. Иметь прописку в Свердловской области при этом необязательно. Срок изготовления карты — от 3 до 5 рабочих дней.
С помощью карты можно получать пособия, заработную плату и пенсию, оплачивать товары, услуги ЖКХ, интернет и мобильную связь в Сбербанк Онлайн, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.
Кроме того, банковской картой «Уралочка» можно бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте, а в Екатеринбурге еще и сэкономить на этом, поскольку тариф будет ниже.
Клиенты, оформившие карту «Уралочка» у нас, становятся участниками сразу трех программ лояльности — ЕСК, НСПК «Мир» и «СберСпасибо», а это значит, они смогут получать еще больше предложений со скидками и бонусами, — пояснил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Проект ЕСК в регионе реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Банковская карта «Уралочка» работает на базе платежной системы «Мир».