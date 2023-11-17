Более 17 тысяч свердловчан оформили карту «Уралочка» в Сбербанке

Карта выпускается бесплатно сроком на 10 лет. Чтобы ее оформить, достаточно обратиться в офис Сбербанка, который выдает Единую социальную карту, с паспортом и СНИЛС или его копией. Иметь прописку в Свердловской области при этом необязательно. Срок изготовления карты — от 3 до 5 рабочих дней.