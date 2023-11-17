Более 800 попугаев прилетели в Екатеринбург

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Всего таможенники насчитали 550 волнистых попугаев, 110 корелла и 45 ожереловых. В общей сложности вес птиц составил 60 килограммов, сообщили в Уральском таможенном управлении.
В багажном отсеке самолета поддерживалась температура около 23 градусов тепла. Поэтому, отметили таможенники, перелет для попугаев был комфортным.
Так как груз был доставлен из страны таможенного союза, контроль не проводился. Поэтому птицы направлены в конечную точку — зоомагазин. Согласно документации, все они прошли ветеринарный контроль и являются здоровыми.
Напомним, в Екатеринбург 16 ноября доставлены коты из зоны боевых действий на Донбассе. Всего их насчитывается 20 особей. Их должны были отдать на передержку, но в последний момент женщина, которая планировала их приютить, отказалась это делать.