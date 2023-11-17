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Published Сегодня, 08:03

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Updated Сегодня, 08:05

В Екатеринбург доставлены более 800 попугаев

Более 800 попугаев прилетели в Екатеринбург

17 ноября 2023, 08:03
Фото: Уральское таможенное управление

В Екатеринбург доставлены более 800 попугаев

В Екатеринбург прибыл живой груз из 825 попугаев. Он прилетел из Киргизии.

Всего таможенники насчитали 550 волнистых попугаев, 110 корелла и 45 ожереловых. В общей сложности вес птиц составил 60 килограммов, сообщили в Уральском таможенном управлении.

В багажном отсеке самолета поддерживалась температура около 23 градусов тепла. Поэтому, отметили таможенники, перелет для попугаев был комфортным.

Фото: Уральское таможенное управление

Так как груз был доставлен из страны таможенного союза, контроль не проводился. Поэтому птицы направлены в конечную точку — зоомагазин. Согласно документации, все они прошли ветеринарный контроль и являются здоровыми.

Напомним, в Екатеринбург 16 ноября доставлены коты из зоны боевых действий на Донбассе. Всего их насчитывается 20 особей. Их должны были отдать на передержку, но в последний момент женщина, которая планировала их приютить, отказалась это делать.

#Животные#Таможня#Кольцово#Птицы#Природа#Аэропорт#Груз#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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