tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Литр молока за месяц в Свердловской области подорожал на 6%

Более чем на 3,5 рубля подорожало за месяц молоко в Свердловской области

17 ноября 2023, 12:04
Фото: 1MI

Литр молока за месяц в Свердловской области подорожал на 6%

В октябре 2023 года средняя цена на литр питьевого молока в Свердловской области составила 65,18 рубля. Это на 3,62 рубля больше, чем в сентябре.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, цена на продукт варьируется в разных крупных городах региона. В середине осени, по данным на конец октября, дороже всего литр стоил в Серове (67,94 рубля). На втором месте, по статистике, находится Каменск-Уральский. Там местные жители могли купить молоко за 66,14 рубля.

Нижний Тагил занял третью строчку с ценой в 65,4 рубля. Екатеринбуржцы платили за литр продукта 64,82 рубля. Замыкает рейтинг Свердловскстата Первоуральск. Молоко покупателям этого города обходилось в 63,49 рубля.

Напомним, за прошедший год килограмм курицы в Свердловской области подорожал на 34%. В октябре цена на нее составила 226,12 рубля.

Цена курицы снизилась в Свердловской области после вопроса Путина
Узнать подробнее
Читайте также:
Помидоры, свекла и морковь больше всего подорожали за неделю в Свердловской областиВ Свердловской области подешевели картофель, лук и морковьНа рубль за месяц подешевело молоко в Свердловской области
#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина
Подпишитесь
«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области
Вчера, 12:50
Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:22
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО
Вчера, 10:52
275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей
Вчера, 09:45
Два воспитателя Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Воспитатели России»
Сегодня, 03:30