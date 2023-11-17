Более чем на 3,5 рубля подорожало за месяц молоко в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Как выяснила редакция TagilCity.ru, цена на продукт варьируется в разных крупных городах региона. В середине осени, по данным на конец октября, дороже всего литр стоил в Серове (67,94 рубля). На втором месте, по статистике, находится Каменск-Уральский. Там местные жители могли купить молоко за 66,14 рубля.
Нижний Тагил занял третью строчку с ценой в 65,4 рубля. Екатеринбуржцы платили за литр продукта 64,82 рубля. Замыкает рейтинг Свердловскстата Первоуральск. Молоко покупателям этого города обходилось в 63,49 рубля.
Напомним, за прошедший год килограмм курицы в Свердловской области подорожал на 34%. В октябре цена на нее составила 226,12 рубля.