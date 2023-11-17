Более чем на 3,5 рубля подорожало за месяц молоко в Свердловской области

Как выяснила редакция TagilCity.ru, цена на продукт варьируется в разных крупных городах региона. В середине осени, по данным на конец октября, дороже всего литр стоил в Серове (67,94 рубля). На втором месте, по статистике, находится Каменск-Уральский. Там местные жители могли купить молоко за 66,14 рубля.