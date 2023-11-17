Бывший мэр Екатеринбурга Высокинский упрекнул жителей города в скупердяйстве

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
По его словам, екатеринбуржцы готовы тратить много денег на обслуживание автомобилей, но за воду платить на 400 рублей больше не хотят.
Жители Екатеринбурга тратят по 20 тысяч рублей в месяц на машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду, — цитирует Высокинского «ФедералПресс».
Также он возмутился соотношением тарифов на воду и отопление.
Напомним, ранее замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов обвинил екатеринбуржцев в том, что они разводят грязь на дороге. По его словам, 80% загрязнений появляется из-за автомобилей на шипованной резине.