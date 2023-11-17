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Экс-мэр Екатеринбурга упрекнул жителей города в жадности

Бывший мэр Екатеринбурга Высокинский упрекнул жителей города в скупердяйстве

17 ноября 2023, 14:37
Фото: 1MI

Экс-мэр Екатеринбурга упрекнул жителей города в жадности

Экс-глава Екатеринбурга Александр Высокинский упрекнул жителей города в жадности. Такое заявление он сделал на форуме «Города России — 2023».

По его словам, екатеринбуржцы готовы тратить много денег на обслуживание автомобилей, но за воду платить на 400 рублей больше не хотят.

Жители Екатеринбурга тратят по 20 тысяч рублей в месяц на машины, но не хотят на 400 рублей больше платить за воду, — цитирует Высокинского «ФедералПресс».

Также он возмутился соотношением тарифов на воду и отопление.

Напомним, ранее замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов обвинил екатеринбуржцев в том, что они разводят грязь на дороге. По его словам, 80% загрязнений появляется из-за автомобилей на шипованной резине.

#Экономика#Город#Оплата#Обвинение#Александр Высокинский#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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