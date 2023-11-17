Что было в крови погибшей 16-летней Даны из Каменска-Уральского

По данным следствия, девочка скончалась 8 августа, когда шла домой через лесополосу. Обвинение в убийстве предъявили 34-летнему стропальщику Эдуарду Голикову. По его словам, он схватил ее за левую руку и потащил в сторону лесополосы. Она не кричала и не сопротивлялась. По словам Эдуарда девушка не сразу поняла, что происходит и только потом начала кричать. Он не знал, что делать и решил придушить ее, так как испугался, что девочка его запомнит.