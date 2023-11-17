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Эксперт не обнаружил наркотиков в крови 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Что было в крови погибшей 16-летней Даны из Каменска-Уральского

17 ноября 2023, 15:29
Фото: 1MI

Эксперт не обнаружил наркотиков в крови 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Погибшая в начале августа 16-летняя Дана из Каменска-Уральского не принимала перед гибелью никаких лекарств, наркотиков или спиртного. К такому выводу пришел судебный эксперт.

Согласно документу, в полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин. Это объяснили тем, что в день пропажи девочка выпила три банки энергетика.

Эксперт также не нашел следов горючего газа. Одним из главных вопросов, который предстояло решить эксперту — принимала ли погибшая запрещенные вещества или лекарства перед смертью.

По данным следствия, девочка скончалась 8 августа, когда шла домой через лесополосу. Обвинение в убийстве предъявили 34-летнему стропальщику Эдуарду Голикову. По его словам, он схватил ее за левую руку и потащил в сторону лесополосы. Она не кричала и не сопротивлялась. По словам Эдуарда девушка не сразу поняла, что происходит и только потом начала кричать. Он не знал, что делать и решил придушить ее, так как испугался, что девочка его запомнит.

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#Каменск-Уральский#Смерть#Криминал#Исследования#18+#Ирина Кирилова
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