Что было в крови погибшей 16-летней Даны из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Согласно документу, в полости рта, желудке, печени и почках был обнаружен кофеин. Это объяснили тем, что в день пропажи девочка выпила три банки энергетика.
Эксперт также не нашел следов горючего газа. Одним из главных вопросов, который предстояло решить эксперту — принимала ли погибшая запрещенные вещества или лекарства перед смертью.
По данным следствия, девочка скончалась 8 августа, когда шла домой через лесополосу. Обвинение в убийстве предъявили 34-летнему стропальщику Эдуарду Голикову. По его словам, он схватил ее за левую руку и потащил в сторону лесополосы. Она не кричала и не сопротивлялась. По словам Эдуарда девушка не сразу поняла, что происходит и только потом начала кричать. Он не знал, что делать и решил придушить ее, так как испугался, что девочка его запомнит.