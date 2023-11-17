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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Депутат Госдумы предложил внести плохие УК в черный список

Депутат Госдумы предложил внести плохие УК в черный список

17 ноября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил свой вариант решения проблемы.

Он предлагает создать единый реестр управляющих компаний, в котором будет указано их местоположение и качество предоставляемых услуг, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Рейтинг будет определяться по нескольким критериям. Мы пока обсуждаем детали, но планируем использовать принцип светофора — зеленая, желтая и красная зоны. Компании, находящиеся в красной зоне и не выполняющие свои обязанности, не получат разрешения на работу с новыми зданиями», — пояснил Колунов.

Кроме того, депутат считает необходимым установить временной период, в течение которого управляющая компания должна исправить свои проблемы и выйти из красной зоны. Если компания не сможет справиться с этим в установленные сроки, она потеряет лицензию и будет включена в черный список.

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