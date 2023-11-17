Депутат Госдумы предложил внести плохие УК в черный список

Он предлагает создать единый реестр управляющих компаний, в котором будет указано их местоположение и качество предоставляемых услуг, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».



«Рейтинг будет определяться по нескольким критериям. Мы пока обсуждаем детали, но планируем использовать принцип светофора — зеленая, желтая и красная зоны. Компании, находящиеся в красной зоне и не выполняющие свои обязанности, не получат разрешения на работу с новыми зданиями», — пояснил Колунов.



Кроме того, депутат считает необходимым установить временной период, в течение которого управляющая компания должна исправить свои проблемы и выйти из красной зоны. Если компания не сможет справиться с этим в установленные сроки, она потеряет лицензию и будет включена в черный список.