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Posted 17 ноября 2023, 15:34

Published 17 ноября 2023, 15:34

Modified 17 ноября 2023, 15:34

Updated 17 ноября 2023, 15:34

Подросток в Хабаровске подозревается в намерении терроризма в воинской части

Девятиклассник в Хабаровске обвиняется в подготовке теракта в воинской части

17 ноября 2023, 15:34
Фото: 1MI.

Подросток в Хабаровске подозревается в намерении терроризма в воинской части

15-летний школьник из Хабаровска обвиняется в том, что он пытался подготовить террористический акт в воинской части.

Подросток вел канал в мессенджере Telegram, где публиковал посты экстремистского содержания. Также он намеревался создать коктейль Молотова, чтобы забросать бутылками воинскую часть, рассказали в Telegram-канале Baza.

Юношу задержали сотрудники спецслужб. В отношении него возбудили уголовное дело за подготовку к теракту и за обучение террористической деятельности, пишут «Новые известия».

Напомним, 17 ноября 2023 года в Балашихе задержали 14-летнюю девочку, которая собиралась устроить в школе массовое убийство. Школьница разыскивала в сети предметы, с помощью которых можно совершить нападение.

Также в соцсети она была подписана на тематические группы. В отношении нее возбудили дела за подготовку к убийству и за организацию теракта.

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