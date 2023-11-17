Девятиклассник в Хабаровске обвиняется в подготовке теракта в воинской части

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Подросток вел канал в мессенджере Telegram, где публиковал посты экстремистского содержания. Также он намеревался создать коктейль Молотова, чтобы забросать бутылками воинскую часть, рассказали в Telegram-канале Baza.
Юношу задержали сотрудники спецслужб. В отношении него возбудили уголовное дело за подготовку к теракту и за обучение террористической деятельности, пишут «Новые известия».
Напомним, 17 ноября 2023 года в Балашихе задержали 14-летнюю девочку, которая собиралась устроить в школе массовое убийство. Школьница разыскивала в сети предметы, с помощью которых можно совершить нападение.
Также в соцсети она была подписана на тематические группы. В отношении нее возбудили дела за подготовку к убийству и за организацию теракта.