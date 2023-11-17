Два воспитателя Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Воспитатели России»

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Воспитатель детского сада № 204 Ольга Нелюбина победила в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению».
А воспитатель детского сада № 96 Мария Лямова стала победительницей в номинации «Молодые профессионалы».
Их работы направят на федеральный этап конкурса, сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.
В общей сложности на региональном этапе было рассмотрено 258 заявок из разных городов Свердловской области. Победителей выбирали в 11 номинациях.
Напомним, ранее инклюзивная школа в Нижнем Тагиле вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Всего в финал вышли 20 образовательных учреждений России.