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Два воспитателя из Нижнего Тагила вышли на федеральный этап конкурса

Два воспитателя Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Воспитатели России»

17 ноября 2023, 03:30
Фото: 1MI

Два воспитателя из Нижнего Тагила вышли на федеральный этап конкурса

Двое воспитателей из Нижнего Тагила победили на региональном этапе конкурса «Воспитатели России — 2023».

Воспитатель детского сада № 204 Ольга Нелюбина победила в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению».

А воспитатель детского сада № 96 Мария Лямова стала победительницей в номинации «Молодые профессионалы».

Ольга НелюбинаОльга Нелюбина
Мария ЛямоваМария Лямова
Ольга Нелюбина
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Их работы направят на федеральный этап конкурса, сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.

В общей сложности на региональном этапе было рассмотрено 258 заявок из разных городов Свердловской области. Победителей выбирали в 11 номинациях.

Напомним, ранее инклюзивная школа в Нижнем Тагиле вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Всего в финал вышли 20 образовательных учреждений России.

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#Общество#Нижний Тагил#Детский сад#Конкурс#Учитель#Образование#Воспитатель#Ирина Кирилова
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