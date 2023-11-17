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9 человек пострадали в лобовом ДТП на трассе в Свердловской области

Две иномарки столкнулись на свердловской трассе. 9 человек пострадали

17 ноября 2023, 04:18
Фото: 1MI

9 человек пострадали в лобовом ДТП на трассе в Свердловской области

Lada Largus и Toyota Avensis столкнулись лоб в лоб на 191 км автодороги Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов. В результате пострадали 9 человек.

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По данным минздрава Свердловской области, после столкновения автомобилей один из них загорелся. Трое человек были госпитализированы в больницу Красноуральска, шестеро доставлены в больницу Кушвы, из них двое находятся в реанимации, четверо — в хирургическом отделении.

На место выезжала реанимационная бригада Территориального центра медицины катастроф и бригада узких специалистов.

Напомним, накануне 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Режевской трассе.

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