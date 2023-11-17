Две иномарки столкнулись на свердловской трассе. 9 человек пострадали

По данным минздрава Свердловской области, после столкновения автомобилей один из них загорелся. Трое человек были госпитализированы в больницу Красноуральска, шестеро доставлены в больницу Кушвы, из них двое находятся в реанимации, четверо — в хирургическом отделении.