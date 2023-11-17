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В Верхней Пышме скончался подполковник полиции в отставке

Экс-подполковник полиции в Верхней Пышме скончался

17 ноября 2023, 11:40
Фото: 1MI

В Верхней Пышме скончался подполковник полиции в отставке

В Верхней Пышме не стало 63-летнего бывшего подполковника полиции Эльмана Алиева. Мужчина умер 15 ноября 2023 года.

Свою службу в ОВД Алиев начал зимой 1992 года в ППС. Летом 2015 года сотрудник правоохранительных органов решил покинуть работу в связи с выходом на пенсию, рассказали в пресс-службе МО МВД «Верхнепышминский».

Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

По словам бывших коллег Алиева, он являлся для них примером по службе и уважаемым человеком, а также был доброжелательным и общительным. Причины его смерти не сообщаются.

Прощание с Алиевым состоится 18 ноября 2023 года.

Напомним, в Екатеринбурге умер 45-летний сотрудник «Центра организации движения», который занимался развитием городского транспорта.

Скончался бывший тренер ФК «Урал» Корней Шперлинг
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