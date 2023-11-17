Экс-подполковник полиции в Верхней Пышме скончался

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Свою службу в ОВД Алиев начал зимой 1992 года в ППС. Летом 2015 года сотрудник правоохранительных органов решил покинуть работу в связи с выходом на пенсию, рассказали в пресс-службе МО МВД «Верхнепышминский».
По словам бывших коллег Алиева, он являлся для них примером по службе и уважаемым человеком, а также был доброжелательным и общительным. Причины его смерти не сообщаются.
Прощание с Алиевым состоится 18 ноября 2023 года.
Напомним, в Екатеринбурге умер 45-летний сотрудник «Центра организации движения», который занимался развитием городского транспорта.