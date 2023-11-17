Федор Верниковский из Нижнего Тагила стал лучшим учителем ОБЖ региона

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Мероприятие проходило в Екатеринбурге 16 ноября. В «педагогическом двоеборье» соревновались семь финалистов из пяти муниципалитетов области. Нижний Тагил представляли два учителя.
Это Федор Верниковский и Ирина Пустовая, учитель ОБЖ Центра образования №1. Федор стал победителем, а Ирина отмечена в номинации «К вершинам мастерства», сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.
Напомним, школа №71 из Нижнего Тагила стала лучшей инклюзивной школой по итогам X Всероссийского конкурса. Финал проходил в Москве.