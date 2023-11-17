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Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила победил на областном конкурсе

Федор Верниковский из Нижнего Тагила стал лучшим учителем ОБЖ региона

17 ноября 2023, 15:00
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила победил на областном конкурсе

Учитель ОБЖ из гимназии №86 Нижнего Тагила Федор Верниковский стал победителем конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД) — 2023».

Мероприятие проходило в Екатеринбурге 16 ноября. В «педагогическом двоеборье» соревновались семь финалистов из пяти муниципалитетов области. Нижний Тагил представляли два учителя.

Это Федор Верниковский и Ирина Пустовая, учитель ОБЖ Центра образования №1. Федор стал победителем, а Ирина отмечена в номинации «К вершинам мастерства», сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.

Ирина ПустоваяИрина Пустовая
Ирина Пустовая
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Напомним, школа №71 из Нижнего Тагила стала лучшей инклюзивной школой по итогам X Всероссийского конкурса. Финал проходил в Москве.

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#Нижний Тагил#Конкурс#Учитель#Победа#Образование#Педагог#Ирина Кирилова
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