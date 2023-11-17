Глава РЭО Буцаев: Новые регионы получат более 11 тысяч контейнеров для ТКО

РЭО проводит мероприятия, которые направлены на развитие отрасли обращения с ТКО в новых регионах. Об этом сообщил генеральный директор компании Денис Буцаев. Он уточнил, что в 2023 году РЭО планирует передать органам исполнительной власти Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей 11 451 единицу мусорных контейнеров и бункеров, а также сто пятьдесят единиц спецтехники, в числе которых мусоровозы (121 единица), бункеровозы (19 единиц), иная специализированная техника (10 единиц).