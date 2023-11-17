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Глава РЭО Буцаев: Новые регионы получат более 11 тысяч контейнеров для ТКО

Глава РЭО Буцаев: Новые регионы получат более 11 тысяч контейнеров для ТКО

17 ноября 2023, 13:23
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» направит в новые регионы более одиннадцати тысяч контейнеров и бункеров для отходов, а также сто пятьдесят единиц мусоровозов и другой спецтехники.

Как сообщает информиздание 56orb.ru, при поддержке РЭО для Херсонской и Запорожской областей были разработаны территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

РЭО проводит мероприятия, которые направлены на развитие отрасли обращения с ТКО в новых регионах. Об этом сообщил генеральный директор компании Денис Буцаев. Он уточнил, что в 2023 году РЭО планирует передать органам исполнительной власти Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей 11 451 единицу мусорных контейнеров и бункеров, а также сто пятьдесят единиц спецтехники, в числе которых мусоровозы (121 единица), бункеровозы (19 единиц), иная специализированная техника (10 единиц).

По регионах эта техника будет распределена следующим образом: ДНР — 4042 бункера и контейнера и тридцать одна единица спецтехники; ЛНР — 1097 и пятьдесят семь соответственно, Запорожье — 3972 и тридцать единиц спецтехники, Херсонская область — 1530 и 32 единицы.

Замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК «РЭО» Евгений Карелов уточнил, что все из запланированных 11 451 единицы бункеров и контейнеров были переданы по назначению. Из ста пятидесяти единиц спецтехники на данный момент передано сто девятнадцать. ДНР и Херсонская область получили специализированную технику в полном объеме. В ЛНР и Запорожскую область оставшуюся технику поставят в ноябре.

Стоит отметить, что для Запорожской и Херсонской областей при поддержке ППК «РЭО» были разработаны территориальные схемы обращения с ТКО и их электронные модели.

После утверждения этих схем и строительства предусмотренной ими отраслевой инфраструктуры регионы смогут достичь показателей по 100%-ной обработке ТКО и достигнуть значительной доли утилизации мусора. При этом местное население будет обеспечено качественной услугой по обращению с отходами.

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