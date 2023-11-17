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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Свердловской области ожидаются похолодание и гололед

Гололед, заморозки и изморозь придут в Свердловскую область

17 ноября 2023, 13:28
Фото: Midjourney

В Свердловской области ожидаются похолодание и гололед

В Свердловской области прогнозируются заморозки, гололед на дорогах и изморозь. Такая погода ожидается 18 ноября 2023 года.

В ночное время местами пройдет умеренный снегопад, днем значительных осадков не ожидается, также будет переменная облачность, рассказали в ЕДДС по Свердловской области.

Ночью 18 ноября похолодает до -10 градусов, местами столбики термометров опустятся до -18 градусов. Днем станет теплее, температура повысится до -8… -3 градусов. Порывы ветра прогнозируются до семи метров.

Напомним, похолодание в регион поступило с Кольского полуострова. После 20 ноября в Свердловскую область придут снегопады и метели.

Снежная и дождливая погода придет в Свердловскую область
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