Гололед, заморозки и изморозь придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В ночное время местами пройдет умеренный снегопад, днем значительных осадков не ожидается, также будет переменная облачность, рассказали в ЕДДС по Свердловской области.
Ночью 18 ноября похолодает до -10 градусов, местами столбики термометров опустятся до -18 градусов. Днем станет теплее, температура повысится до -8… -3 градусов. Порывы ветра прогнозируются до семи метров.
Напомним, похолодание в регион поступило с Кольского полуострова. После 20 ноября в Свердловскую область придут снегопады и метели.