Министр транспорта Свердловской области награжден медалью. После этого он уволился

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Сразу после того, как Старкову вручили награду, он уволился из правительства по собственному желанию. Об этом рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».
Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области начальник МФЦ Анастасия Девятых решила покинуть свою должность по собственному желанию.
Она проработала три года после назначения на пост, которое состоялось в марте 2020 года. До того, как стать руководителем МФЦ, Девятых являлась помощницей вице-губернатора Олега Чемезова. Он также занимается курированием МФЦ.