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Updated Сегодня, 10:58

Министр транспорта Свердловской области уволился после награждения за СВО

Министр транспорта Свердловской области награжден медалью. После этого он уволился

17 ноября 2023, 10:58
Фото: Telegram-канале «Не для протокола»

Министр транспорта Свердловской области уволился после награждения за СВО

В Свердловской области министра транспорта Василия Старкова наградили медалью за участие в СВО.

Сразу после того, как Старкову вручили награду, он уволился из правительства по собственному желанию. Об этом рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».

Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области начальник МФЦ Анастасия Девятых решила покинуть свою должность по собственному желанию.

Она проработала три года после назначения на пост, которое состоялось в марте 2020 года. До того, как стать руководителем МФЦ, Девятых являлась помощницей вице-губернатора Олега Чемезова. Он также занимается курированием МФЦ.

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