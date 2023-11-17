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Posted 17 ноября 2023, 06:14

Published 17 ноября 2023, 06:14

Modified 17 ноября 2023, 06:16

Updated 17 ноября 2023, 06:16

В Нижнем Тагиле мужчину спасли при попытке покончить с собой на вокзале

Мужчина в Нижнем Тагиле пытался покончить с собой на вокзале после ссоры с любимой

17 ноября 2023, 06:14
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле мужчину спасли при попытке покончить с собой на вокзале

Житель Нижнего Тагила забрался на карниз второго этажа здания железнодорожного вокзала. Его заметили сотрудники полиции. На этот шаг мужчину сподвигла ссора с возлюбленной.

Мужчину, который планировал свести счеты с жизнью, увидели сотрудники линейного отдела полиции Кирилл Шилов и Оксана Бацуля. Они сразу сообщили о случившемся в дежурную часть и начали разговаривать с мужчиной. Им удалось его успокоить и уговорить вернуться обратно в здание.

После этого мужчина рассказал, что прибыл в Нижний Тагил из Югорска к девушке. С ней он познакомился через интернет. Все было хорошо, но в какой-то момент молодые люди поссорились. Чтобы привлечь к себе внимание, мужчина забрался на высоту.

Ему 31 год. Известно, что в момент случившегося он был трезв и не болен. Позднее сержанты проводили мужчину на поезд в свой родной город, сообщили в УТ МВД по УрФО.

Ранее в Краснотурьинске был найден мертвым военный комиссар Сергей Черкасин. Он совершил самоубийство.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Спасение#Самоубийство#Вокзал#18+
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