Мужчина в Нижнем Тагиле пытался покончить с собой на вокзале после ссоры с любимой

После этого мужчина рассказал, что прибыл в Нижний Тагил из Югорска к девушке. С ней он познакомился через интернет. Все было хорошо, но в какой-то момент молодые люди поссорились. Чтобы привлечь к себе внимание, мужчина забрался на высоту.