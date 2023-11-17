Мужчина в Нижнем Тагиле пытался покончить с собой на вокзале после ссоры с любимой

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Мужчину, который планировал свести счеты с жизнью, увидели сотрудники линейного отдела полиции Кирилл Шилов и Оксана Бацуля. Они сразу сообщили о случившемся в дежурную часть и начали разговаривать с мужчиной. Им удалось его успокоить и уговорить вернуться обратно в здание.
После этого мужчина рассказал, что прибыл в Нижний Тагил из Югорска к девушке. С ней он познакомился через интернет. Все было хорошо, но в какой-то момент молодые люди поссорились. Чтобы привлечь к себе внимание, мужчина забрался на высоту.
Ему 31 год. Известно, что в момент случившегося он был трезв и не болен. Позднее сержанты проводили мужчину на поезд в свой родной город, сообщили в УТ МВД по УрФО.
Ранее в Краснотурьинске был найден мертвым военный комиссар Сергей Черкасин. Он совершил самоубийство.