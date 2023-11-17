На 34% за год подорожала курица в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
На втором месте по подорожанию, согласно данным Свердловскстата, находятся яблоки. Цена на них возросла до 122,94 рубля за килограмм (+30,37%). Далее следуют овощи. Килограмм свежей капусты свердловчане в октябре в среднем покупали за 26,54 рубля (+27,5%), а моркови — за 36,08 рубля (+23,88). Однако цена на картофель за год снизилась до 21,66 рубля (-15,62%).
Десяток куриных яиц в торговых точках продавали за 88,18 рубля (+15,41%), килограмм сахара — за 74,11 рубля (+9,66%), пшеничного хлеба — за 91,52 рубля (+3,59%).
Также, как выяснила редакция TagilCity.ru, подорожали говядина, баранина, свинина, рыба, черный чай, рис и репчатый лук. Купить дешевле, чем годом ранее, свердловчане могли молоко, соль, муку, гречку и вермишель.
Напомним, цена на курицу с начала 2023 года возросла на 28,3%. Стоимость килограмма в Свердловской области удалось снизить после того, как на подорожание обратил внимание Владимир Путин.