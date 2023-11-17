На 34% за год подорожала курица в Свердловской области

На втором месте по подорожанию, согласно данным Свердловскстата, находятся яблоки. Цена на них возросла до 122,94 рубля за килограмм (+30,37%). Далее следуют овощи. Килограмм свежей капусты свердловчане в октябре в среднем покупали за 26,54 рубля (+27,5%), а моркови — за 36,08 рубля (+23,88). Однако цена на картофель за год снизилась до 21,66 рубля (-15,62%).