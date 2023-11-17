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До 226 рублей подорожала за год курица в Свердловской области

На 34% за год подорожала курица в Свердловской области

17 ноября 2023, 11:24
Фото: 1MI

До 226 рублей подорожала за год курица в Свердловской области

С октября 2022 года по октябрь 2023 года в Свердловской области среди продуктов больше всего подорожала охлажденная и мороженая курица. Килограмм в середине осени обходился покупателям в 226,12 рублей.

На втором месте по подорожанию, согласно данным Свердловскстата, находятся яблоки. Цена на них возросла до 122,94 рубля за килограмм (+30,37%). Далее следуют овощи. Килограмм свежей капусты свердловчане в октябре в среднем покупали за 26,54 рубля (+27,5%), а моркови — за 36,08 рубля (+23,88). Однако цена на картофель за год снизилась до 21,66 рубля (-15,62%).

Десяток куриных яиц в торговых точках продавали за 88,18 рубля (+15,41%), килограмм сахара — за 74,11 рубля (+9,66%), пшеничного хлеба — за 91,52 рубля (+3,59%).

Также, как выяснила редакция TagilCity.ru, подорожали говядина, баранина, свинина, рыба, черный чай, рис и репчатый лук. Купить дешевле, чем годом ранее, свердловчане могли молоко, соль, муку, гречку и вермишель.

Напомним, цена на курицу с начала 2023 года возросла на 28,3%. Стоимость килограмма в Свердловской области удалось снизить после того, как на подорожание обратил внимание Владимир Путин.

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