Наркоторговцы угрожают убить курьеров, которые привозили гроб жителю Первоуральска

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Известно, что юноши 19 и 20 лет обнаружили в даркнете заказ приобрести голову свиньи, гроб, а также выманить пять миллионов у человека. Гроб и голову они купили, а выманить деньги не смогли, пишет 66.ру.
В связи с этим заказчики стали угрожать курьерам убийством. Прокурор заявлял о том, что молодым людям предоставят защиту, однако пока они по решению суда находятся в СИЗО до 10 января 2024 года.
Напомним, некоторое время назад мужчина, проживающий в Первоуральске, сдал в полицию нарколабораторию, которую он обнаружил в своей квартире, которую сдавал квартиранту. После этого ему стали угрожать наркоторговцы.
Свердловчанин обратился в полицию, после чего злоумышленники перевели ему на карту полмиллиона рублей и сообщили, что преследований больше не будет.