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Наркоторговцы в Первоуральске угрожают своим курьерам убийством

Наркоторговцы угрожают убить курьеров, которые привозили гроб жителю Первоуральска

17 ноября 2023, 12:53
Фото: 1MI

Наркоторговцы в Первоуральске угрожают своим курьерам убийством

В Первоуральске наркомафия угрожает убить курьеров, которые доставляли местному жителю свиную голову и гроб.

Известно, что юноши 19 и 20 лет обнаружили в даркнете заказ приобрести голову свиньи, гроб, а также выманить пять миллионов у человека. Гроб и голову они купили, а выманить деньги не смогли, пишет 66.ру.

В связи с этим заказчики стали угрожать курьерам убийством. Прокурор заявлял о том, что молодым людям предоставят защиту, однако пока они по решению суда находятся в СИЗО до 10 января 2024 года.

Напомним, некоторое время назад мужчина, проживающий в Первоуральске, сдал в полицию нарколабораторию, которую он обнаружил в своей квартире, которую сдавал квартиранту. После этого ему стали угрожать наркоторговцы.

Свердловчанин обратился в полицию, после чего злоумышленники перевели ему на карту полмиллиона рублей и сообщили, что преследований больше не будет.

Задержаны наркокурьеры в Первоуральске, которые прислали семье гроб и свиную голову
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