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Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

В Нижнем Тагиле пенсионер осужден на 11 лет за убийство сестры из нагана

Не помогала ухаживать за мамой. В Нижнем Тагиле пенсионер застрелил сестру из нагана

17 ноября 2023, 08:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пенсионер осужден на 11 лет за убийство сестры из нагана

11 лет колонии строгого режима получил 62-летний житель Нижнего Тагила за то, что застрелил свою сестру из нагана. Оружие он приобрел и хранил незаконно.

Следствие доказало, что нестандартный пистолет, 34 патрона к нему и бездымный порох осужденный приобрел еще в начале 2000-х годов. Оружие и боеприпасы он хранил у себя дома.

13 апреля 2021 года пенсионер пришел к своей сестре в квартиру на Вагонке. Он начал выяснять отношения с родственницей, так как та не хотела ухаживать за их престарелой матерью. С собой у тагильчанина был заряженный пистолет.

Между оппонентами возник конфликт. Во время ссоры брат выстрелил сестре в живот и избил ее рукояткой нагана по лицу и голове. Увидев, что женщина все еще жива, совершил повторный выстрел. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что у него не было намерения убивать сестру, а пистолет он взял с собой для самообороны, так как на кладбище был замечен медведь.

Тем не менее, суд назначил пенсионеру наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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