Не помогала ухаживать за мамой. В Нижнем Тагиле пенсионер застрелил сестру из нагана

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Следствие доказало, что нестандартный пистолет, 34 патрона к нему и бездымный порох осужденный приобрел еще в начале 2000-х годов. Оружие и боеприпасы он хранил у себя дома.
13 апреля 2021 года пенсионер пришел к своей сестре в квартиру на Вагонке. Он начал выяснять отношения с родственницей, так как та не хотела ухаживать за их престарелой матерью. С собой у тагильчанина был заряженный пистолет.
Между оппонентами возник конфликт. Во время ссоры брат выстрелил сестре в живот и избил ее рукояткой нагана по лицу и голове. Увидев, что женщина все еще жива, совершил повторный выстрел. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что у него не было намерения убивать сестру, а пистолет он взял с собой для самообороны, так как на кладбище был замечен медведь.
Тем не менее, суд назначил пенсионеру наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.