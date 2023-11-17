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Собака в Екатеринбурге пострадала от брошенной в нее петарды

Некроз тканей и ожоги: дети в Екатеринбурге бросили в собаку петарду

17 ноября 2023, 16:32
Фото: Telegram-канал "Благотворительный фонд "ЗООзащита"

Собака в Екатеринбурге пострадала от брошенной в нее петарды

В Екатеринбурге дети бросили петарду в собаку. Происшествие случилось в районе Эльмаша 14 ноября 2023 года.

В результате инцидента у собаки диагностированы ожоги, обширные гематомы, а также местами у животного начался некроз тканей, рассказали в группе ВКонтакте «Благотворительный фонд „ЗООзащита“».

Также у пострадавшей собаки есть риск остаться без задней лапы.

Напомним, в Краснотурьинске местная жительница, увидев в сети информацию про собаку, которая оказалась замурована в трубе, отправилась в поселок Рудничный, чтобы ее спасти. Животное провело в трубе три дня.

Как оказалось, перед этим собаку сбил автомобиль. 15 ноября собаку удалось вытащить из трубы. Пес получил травму позвоночника, и его 16 ноября отправили на лечение в Первоуральск.

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