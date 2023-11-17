Некроз тканей и ожоги: дети в Екатеринбурге бросили в собаку петарду

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В результате инцидента у собаки диагностированы ожоги, обширные гематомы, а также местами у животного начался некроз тканей, рассказали в группе ВКонтакте «Благотворительный фонд „ЗООзащита“».
Также у пострадавшей собаки есть риск остаться без задней лапы.
Напомним, в Краснотурьинске местная жительница, увидев в сети информацию про собаку, которая оказалась замурована в трубе, отправилась в поселок Рудничный, чтобы ее спасти. Животное провело в трубе три дня.
Как оказалось, перед этим собаку сбил автомобиль. 15 ноября собаку удалось вытащить из трубы. Пес получил травму позвоночника, и его 16 ноября отправили на лечение в Первоуральск.