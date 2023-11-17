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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:34

Новый исправцентр в Нижнем Тагиле планируют построить власти ЯНАО

Новый исправительный центр рядом с УВЗ построят в Нижнем Тагиле

17 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI

Новый исправцентр в Нижнем Тагиле планируют построить власти ЯНАО

В Нижнем Тагиле на Северном шоссе, 11А планируется строительство нового исправительного центра. Закупку стоимостью 432,7 миллиона рублей объявил Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа.

Объект подрядчику необходимо сдать до 30 августа 2024 года. Согласно документации, будет возведено модульное административное здание с инженерными сетями и отделкой, необходимой для исправительных учреждений.

Общая площадь строения составит 3,9 тысячи квадратных метра, а площадь основных помещений — 3,64 тысячи квадратных метра. Объект рассчитан на вместимость 460 человек.

Строительство исправцентра поделено на несколько этапов. Сначала необходимо смонтировать фундаменты зданий и изготовить модули. К концу июля 2024 года строители должны закончить чистовую отделку помещений и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Не позднее 20 августа в зданиях появится мебель. В это же время подрядчик завершит работы по благоустройству, ограждению и освещению территории.

Гарантия на объект составит 24 месяца. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 декабря 2023 года.

Напомним, жители Екатеринбурга добиваются отмены строительства нового исправительного центра рядом со школой и детским садом.

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