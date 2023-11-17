Новый исправительный центр рядом с УВЗ построят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Объект подрядчику необходимо сдать до 30 августа 2024 года. Согласно документации, будет возведено модульное административное здание с инженерными сетями и отделкой, необходимой для исправительных учреждений.
Общая площадь строения составит 3,9 тысячи квадратных метра, а площадь основных помещений — 3,64 тысячи квадратных метра. Объект рассчитан на вместимость 460 человек.
Строительство исправцентра поделено на несколько этапов. Сначала необходимо смонтировать фундаменты зданий и изготовить модули. К концу июля 2024 года строители должны закончить чистовую отделку помещений и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Не позднее 20 августа в зданиях появится мебель. В это же время подрядчик завершит работы по благоустройству, ограждению и освещению территории.
Гарантия на объект составит 24 месяца. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 5 декабря 2023 года.
Напомним, жители Екатеринбурга добиваются отмены строительства нового исправительного центра рядом со школой и детским садом.