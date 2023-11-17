Новый исправительный центр рядом с УВЗ построят в Нижнем Тагиле

Строительство исправцентра поделено на несколько этапов. Сначала необходимо смонтировать фундаменты зданий и изготовить модули. К концу июля 2024 года строители должны закончить чистовую отделку помещений и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Не позднее 20 августа в зданиях появится мебель. В это же время подрядчик завершит работы по благоустройству, ограждению и освещению территории.