Похолодание до -8 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные дни

В воскресенье, 19 ноября, среднесуточная температура воздуха не изменится и составит -7 градусов. Ветер сменится на западный, до девяти метров в секунду. Осадков виде снега не прогнозируется. Также в последний день недели ожидается магнитная буря до четырех баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым тагильчанам необходимо заранее позаботиться о необходимых лекарственных средствах.