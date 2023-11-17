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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Похолодание до -8 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные дни

Похолодание до -8 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные дни

17 ноября 2023, 13:23
Фото: Midjourney
18 и 19 ноября в Нижнем Тагиле ожидается понижение температуры до -8 градусов.

В субботу, 18 ноября, днем столбики термометров опустятся до -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Синоптики обещают северный ветер в порывами до семи метров в секунду. Ожидается малооблачная погода без осадков.

В воскресенье, 19 ноября, среднесуточная температура воздуха не изменится и составит -7 градусов. Ветер сменится на западный, до девяти метров в секунду. Осадков виде снега не прогнозируется. Также в последний день недели ожидается магнитная буря до четырех баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым тагильчанам необходимо заранее позаботиться о необходимых лекарственных средствах.

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