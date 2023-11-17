Похолодание до -8 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные дни

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В субботу, 18 ноября, днем столбики термометров опустятся до -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Синоптики обещают северный ветер в порывами до семи метров в секунду. Ожидается малооблачная погода без осадков.
В воскресенье, 19 ноября, среднесуточная температура воздуха не изменится и составит -7 градусов. Ветер сменится на западный, до девяти метров в секунду. Осадков виде снега не прогнозируется. Также в последний день недели ожидается магнитная буря до четырех баллов по девятибалльной шкале. Метеозависимым тагильчанам необходимо заранее позаботиться о необходимых лекарственных средствах.