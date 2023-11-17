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В Екатеринбурге скапливаются огромные очереди в ГИБДД в пунктах оформления ДТП

Приходится стоять по 10 часов: жители Екатеринбурга жалуются на очереди в ГИБДД

17 ноября 2023, 12:24
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге скапливаются огромные очереди в ГИБДД в пунктах оформления ДТП

В Екатеринбурге местные жители пожаловались на то, что в пунктах ГИБДД на Новинской улице, где проводится оформление дорожных аварий, образовываются огромные очереди.

По словам екатеринбуржцев, из-за того, что каждое дорожное происшествие оформляется подолгу, в очереди приходится стоять по 10 часов, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».

Также известно, что количество пунктов, где занимаются оформлением ДТП, уменьшается. По словам автоинспекторов, в ближайшее время останется только один пункт, расположенный на Водительском проезде.

Количество ДТП стало больше из-за неблагоприятных погодных условий, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге случилось семь аварий, в которых пострадали люди и скончался один человек.

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