Приходится стоять по 10 часов: жители Екатеринбурга жалуются на очереди в ГИБДД

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По словам екатеринбуржцев, из-за того, что каждое дорожное происшествие оформляется подолгу, в очереди приходится стоять по 10 часов, рассказали в Telegram-канале «Свет Екатеринбург».
Также известно, что количество пунктов, где занимаются оформлением ДТП, уменьшается. По словам автоинспекторов, в ближайшее время останется только один пункт, расположенный на Водительском проезде.
Количество ДТП стало больше из-за неблагоприятных погодных условий, рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, 10 ноября 2023 года в Екатеринбурге случилось семь аварий, в которых пострадали люди и скончался один человек.