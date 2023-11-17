Приз в виде билета на балет «Щелкунчик» получил миллионный посетитель форума «Россия»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Светлана поехала в Москву с мужем, это был подарок на день рождения. Каково же было удивление женщины, когда при входе на форум её спросили, верит ли она в чудеса, пишет 56orb.ru.
Чудом в этом случае стали билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре и индивидуальная экскурсия по историческому зданию Банка России. Также ее поселят в одном из московских отелей и оплатят дорогу в Москву и обратно до Пензы.
По словам Светланы, она давно хотела побывать в Большом, но не было возможности.
Гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова сказала, что на форуме действительно сбываются мечты и даже случаются чудеса.
Напомним, работа выставки-форума «Россия» продлится до 12 апреля. Все 89 регионов нашей страны представили на ней собственные экспозиции.