tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Фото: russia.riamediabank.ru

Приз в виде билета на балет «Щелкунчик» получил миллионный посетитель форума «Россия»

17 ноября 2023, 10:23
Фото: russia.riamediabank.ru
Более миллиона человек посетили международную выставку-форум «Россия» за 10 дней работы. Миллионный посетитель — Светлана Сулейманова из Пензы — получила от организаторов билет на балет, о котором давно мечтала.

Светлана поехала в Москву с мужем, это был подарок на день рождения. Каково же было удивление женщины, когда при входе на форум её спросили, верит ли она в чудеса, пишет 56orb.ru.

Чудом в этом случае стали билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре и индивидуальная экскурсия по историческому зданию Банка России. Также ее поселят в одном из московских отелей и оплатят дорогу в Москву и обратно до Пензы.

По словам Светланы, она давно хотела побывать в Большом, но не было возможности.

Гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова сказала, что на форуме действительно сбываются мечты и даже случаются чудеса.

Напомним, работа выставки-форума «Россия» продлится до 12 апреля. Все 89 регионов нашей страны представили на ней собственные экспозиции.

Подпишитесь
«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области
Вчера, 12:50
Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:22
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО
Вчера, 10:52
275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей
Вчера, 09:45
Два воспитателя Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Воспитатели России»
Сегодня, 03:30