Пропавшую 45-летнюю жительницу Екатеринбурга могут удерживать силой

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Но связь быстро оборвалась. По словам знакомой пропавшей, в тот день Наталья смогла включить телефон и сообщила матери, что жива и с ней все в порядке.
Как я поняла, когда Наталья звонила, на фоне было слышно, что с ней находится какой-то мужчина, а потом он забрал ее телефон. Теперь опять не выходит на связь, — рассказывает знакомая.
По ее словам, дети беспокоятся, что маму кто-то удерживает силой.
В Екатеринбурге Наталья снимала помещение, где работала массажистом и косметологом. Знакомая отмечает, что зарабатывала она хорошо, клиентов было много. Женщина снимала квартиру, а мама приезжала часто в гости. Сама знакомая тоже была в гостях у Натальи. По ее словам, у нее всегда было чисто и много еды.
По словам падчерицы Натальи, в 2021 году она потеряла мужа. После этого они мало общались, иногда переписывались, пишет «КП-Екатеринбург».
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление о пропаже Натальи поступило 7 ноября. Через два дня она была найдена и вернулась домой. Однако 15 ноября снова поступило заявление, что женщина снова ушла из дома и не выходит на связь. На данный момент устанавливается ее местонахождение. Информации о возможных противоправных действиях в полиции не имеют.
Напомним, в Свердловской области разыскивается пропавший 81-летний Геннадий Игнатьев. Он ушел из дома 15 ноября и больше ничего о нем неизвестно.