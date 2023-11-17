Пропавшую 45-летнюю жительницу Екатеринбурга могут удерживать силой

В Екатеринбурге Наталья снимала помещение, где работала массажистом и косметологом. Знакомая отмечает, что зарабатывала она хорошо, клиентов было много. Женщина снимала квартиру, а мама приезжала часто в гости. Сама знакомая тоже была в гостях у Натальи. По ее словам, у нее всегда было чисто и много еды.