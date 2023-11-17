Психолог Токарева: есть типы женщин, которых избегают мужчины

Это женщины, которые боятся мужчин, и потому становятся для них незаметны, навязчивые, фантазерки и сильные. В целом, эти типы женщин, по словам психолога, отталкивают мужчин и могут стать причиной их ухода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».



Однако стоит отметить, что каждый мужчина индивидуален, и предпочтения могут различаться. Исключительно эти типы женщин не могут быть абсолютной причиной ухода всех мужчин. Каждый человек выбирает партнера, исходя из своих личных предпочтений и жизненного опыта.