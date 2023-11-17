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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Психолог Токарева: есть типы женщин, которых избегают мужчины

Психолог Токарева: есть типы женщин, которых избегают мужчины

17 ноября 2023, 12:08
Фото: 1MI
Клинический психолог Полина Токарева рассказала о женщинах, которые навязчиво ведут себя или, наоборот, отталкивают мужчин.

Это женщины, которые боятся мужчин, и потому становятся для них незаметны, навязчивые, фантазерки и сильные. В целом, эти типы женщин, по словам психолога, отталкивают мужчин и могут стать причиной их ухода, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако стоит отметить, что каждый мужчина индивидуален, и предпочтения могут различаться. Исключительно эти типы женщин не могут быть абсолютной причиной ухода всех мужчин. Каждый человек выбирает партнера, исходя из своих личных предпочтений и жизненного опыта.

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