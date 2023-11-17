Роспотребнадзор обнаружил отсутствие санзоны на полигоне отходов химзавода из Тагила

Напомним, санитарно-защитная зона отсутствует у главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК. На предприятии обещали подготовить проект СЗЗ до конца текущего года, а после отправить на проверку в профильные ведомства. В случае утверждения проекта, границы санзоны необходимо будет подтвердить инструментальными замерами, а это значит, что СЗЗ появится не раньше 2024 года.