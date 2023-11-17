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Полигон отходов ХЗ «Планта» в Черноисточинске работает без санитарной зоны

Роспотребнадзор обнаружил отсутствие санзоны на полигоне отходов химзавода из Тагила

17 ноября 2023, 12:58
Фото: tagilcity.ru

Полигон отходов ХЗ «Планта» в Черноисточинске работает без санитарной зоны

Роспотребнадзор вынес предостережение химическому заводу «Планта» из-за отсутствия санитарно-защитной зоны в поселке Черноисточинск.

Проверка ведомства установила, что химзавод не разработал санитарно-защитную зону на полигоне отходов, который расположен под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск. Отсутствие СЗЗ является нарушение санитарных норм и может нанести вред здоровью местным жителям. В связи с этим Роспотребнадзор вынес предприятию предписание устранить нарушение.

Напомним, санитарно-защитная зона отсутствует у главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК. На предприятии обещали подготовить проект СЗЗ до конца текущего года, а после отправить на проверку в профильные ведомства. В случае утверждения проекта, границы санзоны необходимо будет подтвердить инструментальными замерами, а это значит, что СЗЗ появится не раньше 2024 года.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле обещает подготовить проект санитарной зоны в 2023 году
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Нарушение#Роспотребнадзор#Анна Григорьева#Планта#Санитарная зона
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