Роспотребнадзор обнаружил отсутствие санзоны на полигоне отходов химзавода из Тагила

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Проверка ведомства установила, что химзавод не разработал санитарно-защитную зону на полигоне отходов, который расположен под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск. Отсутствие СЗЗ является нарушение санитарных норм и может нанести вред здоровью местным жителям. В связи с этим Роспотребнадзор вынес предприятию предписание устранить нарушение.
Напомним, санитарно-защитная зона отсутствует у главного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле — ЕВРАЗ НТМК. На предприятии обещали подготовить проект СЗЗ до конца текущего года, а после отправить на проверку в профильные ведомства. В случае утверждения проекта, границы санзоны необходимо будет подтвердить инструментальными замерами, а это значит, что СЗЗ появится не раньше 2024 года.