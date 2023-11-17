Школа в Екатеринбурге переходит на дистант из-за вспышки кишечной инфекции

При этом в администрации Екатеринбурга заявили, что дистант будет длиться до момента, пока не будут получены результаты анализов сотрудников столовой. В мэрии отметили, что кишечная инфекция выявлена у троих второклассников. Однако в Роспотребнадзоре заявляют о семи.