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Кишечная инфекция стала причиной перехода на дистант школы в Екатеринбурге

Школа в Екатеринбурге переходит на дистант из-за вспышки кишечной инфекции

17 ноября 2023, 04:30
Фото: 1MI

Кишечная инфекция стала причиной перехода на дистант школы в Екатеринбурге

Начальные классы школы №181 в Екатеринбурге переведены на дистанционное обучение. Причиной стала острая кишечная инфекция, выявленная у нескольких учеников.

Распоряжение подписано директором школы Марией Корнильцевой. Согласно документу, предписание о проведение дополнительной профилактики выдано Роспотребнадзором. В связи с этим решено с 17 по 21 ноября отправить учеников начальных классов на дистант. К обучению уже непосредственно в школе они вернутся 22 ноября.

При этом в администрации Екатеринбурга заявили, что дистант будет длиться до момента, пока не будут получены результаты анализов сотрудников столовой. В мэрии отметили, что кишечная инфекция выявлена у троих второклассников. Однако в Роспотребнадзоре заявляют о семи.

Сразу же после того, как информация была получена специалистами, они выехали в школу для обследования. Для исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезинфицирующих средств.

Напомним, ранее ученики школы №181 в Екатеринбурге пожаловались на плохое самочувствие. По словам родителей, в районную поликлинику обратились сразу 14 человек. И у всех у них признаки отравления.

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