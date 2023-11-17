Школа в Екатеринбурге переходит на дистант из-за вспышки кишечной инфекции

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Распоряжение подписано директором школы Марией Корнильцевой. Согласно документу, предписание о проведение дополнительной профилактики выдано Роспотребнадзором. В связи с этим решено с 17 по 21 ноября отправить учеников начальных классов на дистант. К обучению уже непосредственно в школе они вернутся 22 ноября.
При этом в администрации Екатеринбурга заявили, что дистант будет длиться до момента, пока не будут получены результаты анализов сотрудников столовой. В мэрии отметили, что кишечная инфекция выявлена у троих второклассников. Однако в Роспотребнадзоре заявляют о семи.
Сразу же после того, как информация была получена специалистами, они выехали в школу для обследования. Для исследований отобраны пробы пищи, воды, смывов и дезинфицирующих средств.
Напомним, ранее ученики школы №181 в Екатеринбурге пожаловались на плохое самочувствие. По словам родителей, в районную поликлинику обратились сразу 14 человек. И у всех у них признаки отравления.