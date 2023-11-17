Школьница из Нижнего Тагила стала участницей «Хора первых»

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Тагильчанка провела в столице несколько дней. По ее словам, на протяжении всего дня у нее были репетиции выступления.
Девочка рассказала, что с участниками занимались хорошие специалисты: педагоги по вокалу, наставники, хореографы, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.
Также, как рассказала Варвара, во время мероприятия участники «Хора первых» выступали на одной сцене с молодыми певцами.
Напомним, несколько школьников из Нижнего Тагила победили во всероссийских соревнованиях по судомоделированию, которые состоялись в Томске.