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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Девочка из Нижнего Тагила стала одной из 1300 участников движения «Хора первых»

Школьница из Нижнего Тагила стала участницей «Хора первых»

17 ноября 2023, 16:08
Фото: Midjourney

Девочка из Нижнего Тагила стала одной из 1300 участников движения «Хора первых»

Девочка из Нижнего Тагила Варвара Сахарова приняла участие в молодежном движении «Хор первых» на открытии выставки-форума «Россия». Мероприятие прошло в Москве на ВДНХ.

Тагильчанка провела в столице несколько дней. По ее словам, на протяжении всего дня у нее были репетиции выступления.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Девочка рассказала, что с участниками занимались хорошие специалисты: педагоги по вокалу, наставники, хореографы, рассказали в управлении образования Нижнего Тагила.

Также, как рассказала Варвара, во время мероприятия участники «Хора первых» выступали на одной сцене с молодыми певцами.

Напомним, несколько школьников из Нижнего Тагила победили во всероссийских соревнованиях по судомоделированию, которые состоялись в Томске.

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