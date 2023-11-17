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Школьницу в Балашихе задержали из-за подозрения в готовящемся нападении на класс

Школьницу в Балашихе задержали из-за подозрения в готовящемся нападении на класс

17 ноября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Ученица школы № 15 в подмосковной Балашихе готовилась устроить теракт в здании учебного заведения.

При обыске у нее дома были обнаружены два ножа и самодельное взрывное устройство, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юрист Алла Георгиева рассказала, какой срок ждет школьницу. По ее словам, девочке грозит обвинение по серьезным статьям. Это срок не менее 15 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом рассчитывать на смягчение приговора не придется, так как уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

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