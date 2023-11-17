Школьницу в Балашихе задержали из-за подозрения в готовящемся нападении на класс

Юрист Алла Георгиева рассказала, какой срок ждет школьницу. По ее словам, девочке грозит обвинение по серьезным статьям. Это срок не менее 15 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом рассчитывать на смягчение приговора не придется, так как уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.