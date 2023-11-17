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СК разберется в обстоятельствах смертельного ДТП с автобусом на Режевском тракте

СК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом на Режевском тракте

17 ноября 2023, 03:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области

СК разберется в обстоятельствах смертельного ДТП с автобусом на Режевском тракте

На 66 километре Режевского тракта водитель микроавтобуса устроил смертельное ДТП. В результате погиб 1 человек и 11 пострадали. Свою проверку начал Следственный комитет.

Планируется установить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» ехал по маршруту №105 «п.Костоусово- п.Озерной». Когда он выезжал со второстепенной дороги на главную, то не предоставил преимущество, проезжающей мимо Lada. Случилось столкновение, в результате которого погиб водитель отечественной легковушки. Личность водителя устанавливается, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Как сообщили в Минздраве по Свердловской области, пострадали 11 человек. На место выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф — анестезиолог, реаниматолог, хирург, травматолог и нейрохирург.

Шестеро пострадавших в результате были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, еще четверо в хирургическом отделении. Четыре человека от госпитализации отказались.

Напомним, это уже не первое ДТП с рейсовым автобусом за последние несколько дней. Так, 15 ноября на Серовском тракте еще один автобус столкнулся с фурой. В результате погиб водитель автобуса и одна пассажирка, которая оказалась женой известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева.

Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП на трассе Екатеринбург — Серов
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