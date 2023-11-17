СК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом на Режевском тракте

Напомним, это уже не первое ДТП с рейсовым автобусом за последние несколько дней. Так, 15 ноября на Серовском тракте еще один автобус столкнулся с фурой. В результате погиб водитель автобуса и одна пассажирка, которая оказалась женой известного блогера из Краснотурьинска Александра Лещева.