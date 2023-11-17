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Updated Сегодня, 06:07

Скончался бывший тренер ФК «Урал» Корней Шперлинг

Скончался бывший тренер ФК «Урал» Корней Шперлинг

17 ноября 2023, 06:05
Фото: ФК "Урал"
Бывший тренер ФК «Урал» и «Уралмаша» Корней Шперлинг скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Урал».

В сообщении говорится, что в конце 80-х — начале 90-х Корней работал главным тренером «Уралмаша», а в середине нулевых стал помощником наставника «Урала» Владимира Калашникова.

Корнея Шперлинга отличали глубокий аналитический ум, энергия и человеческая порядочность, говорят те, кому довелось с ним работать. В последнее время экс-наставник тяжело болел, - говорится в сообщении.

Представители клуба выразили соболезнования родным тренера.

Корней Шперлинг является заслуженным тренером России и кандидатом педагогических наук. Он работал в этой сфере с 1979 года. За свою карьеру он тренировал «Иртыш», «Уралмаш», «Балтику», «Волгарь» и «Урал».

Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался 45-летний Евгений Селетков. Он занимался развитием транспортной сферы города. Он долгое время боролся с болезнью.

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