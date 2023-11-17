Скончался бывший тренер ФК «Урал» Корней Шперлинг

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В сообщении говорится, что в конце 80-х — начале 90-х Корней работал главным тренером «Уралмаша», а в середине нулевых стал помощником наставника «Урала» Владимира Калашникова.
Корнея Шперлинга отличали глубокий аналитический ум, энергия и человеческая порядочность, говорят те, кому довелось с ним работать. В последнее время экс-наставник тяжело болел, - говорится в сообщении.
Представители клуба выразили соболезнования родным тренера.
Корней Шперлинг является заслуженным тренером России и кандидатом педагогических наук. Он работал в этой сфере с 1979 года. За свою карьеру он тренировал «Иртыш», «Уралмаш», «Балтику», «Волгарь» и «Урал».
Напомним, ранее в Екатеринбурге скончался 45-летний Евгений Селетков. Он занимался развитием транспортной сферы города. Он долгое время боролся с болезнью.