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Студент из Йемена останется под стражей в Екатеринбурге

Студента из Йемена не стали выпускать из СИЗО в Екатеринбурге

17 ноября 2023, 09:18
Фото: 1MI

Студент из Йемена останется под стражей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд оставил под стражей 21-летнего студента из Йемена. Меру пресечения ему избрали за домогательство до 15-летней девочки.

Адвокат задержанного отправил апелляционную жалобу в суд после того, как молодого человека поместили под стражу до 6 декабря 2023 года, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Во время закрытого заседания суд, рассмотрев жалобу и выслушав обвиняемого и его адвоката, оставил решение без изменений.

Напомним, 25 сентября 2023 года девочка обратилась в полицию с жалобой на то, что молодой человек хватал ее за ягодицы. Через некоторое время сотрудники ведомства нашли студента и задержали его, заключив под стражу.

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