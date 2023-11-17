Студента из Йемена не стали выпускать из СИЗО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Адвокат задержанного отправил апелляционную жалобу в суд после того, как молодого человека поместили под стражу до 6 декабря 2023 года, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Во время закрытого заседания суд, рассмотрев жалобу и выслушав обвиняемого и его адвоката, оставил решение без изменений.
Напомним, 25 сентября 2023 года девочка обратилась в полицию с жалобой на то, что молодой человек хватал ее за ягодицы. Через некоторое время сотрудники ведомства нашли студента и задержали его, заключив под стражу.