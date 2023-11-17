Сыну бывшего мэра Алапаевска удалили глаз после того, как он побывал на СВО

Напомним, после того, как в феврале 2022 года началась СВО, Сайгид Билалов хотел отправиться на фронт, однако не поехал. Он же пытался отправить в зону боевых действий своих детей, но безуспешно. Осенью 2022 года один из его сыновей оказался мобилизован.