Сыну бывшего мэра Алапаевска удалили глаз после того, как он побывал на СВО

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
После удаления глаза мужчине предстоит пересадка кожи на кисти руки. Два пальца на верхней конечности раздроблены, ему будут вставлены штыри. Кроме того, у молодого человека ранение бедра и живота. Об этом рассказал отец раненого Сайгид Билалов.
Сейчас мужчина находится в московском госпитале. Он оказался в медучреждении в ноябре 2023 года после того, как поучаствовал в бою под Краматорском.
Напомним, после того, как в феврале 2022 года началась СВО, Сайгид Билалов хотел отправиться на фронт, однако не поехал. Он же пытался отправить в зону боевых действий своих детей, но безуспешно. Осенью 2022 года один из его сыновей оказался мобилизован.