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Сын эск-мэра Алапаевска потерял глаз после ранения на СВО

Сыну бывшего мэра Алапаевска удалили глаз после того, как он побывал на СВО

17 ноября 2023, 14:52
Фото: 1MI

Сын эск-мэра Алапаевска потерял глаз после ранения на СВО

Сын советника губернатора Свердловской области Руслан Билалов лишился глаза в результате ранения на СВО.

После удаления глаза мужчине предстоит пересадка кожи на кисти руки. Два пальца на верхней конечности раздроблены, ему будут вставлены штыри. Кроме того, у молодого человека ранение бедра и живота. Об этом рассказал отец раненого Сайгид Билалов.

Сейчас мужчина находится в московском госпитале. Он оказался в медучреждении в ноябре 2023 года после того, как поучаствовал в бою под Краматорском.

Напомним, после того, как в феврале 2022 года началась СВО, Сайгид Билалов хотел отправиться на фронт, однако не поехал. Он же пытался отправить в зону боевых действий своих детей, но безуспешно. Осенью 2022 года один из его сыновей оказался мобилизован.

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