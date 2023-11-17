Труп мужчины обнаружен на парковке поликлиники в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Трагедия произошла 16 ноября. Очевидцы сообщили, что мужчина приехал в медучреждение, чтобы забрать необходимые документы. После посещения поликлиники он вернулся на стоянку в свой автомобиль, где и был обнаружен мертвым.
Сейчас компетентные органы по факту смерти проводят проверку, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте. В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что криминала в смерти местного жителя нет.