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В Каменске-Уральском найден труп на парковке поликлиники

Труп мужчины обнаружен на парковке поликлиники в Каменске-Уральском

17 ноября 2023, 09:03
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском найден труп на парковке поликлиники

В Каменске-Уральском очевидцы нашли в автомобиле труп мужчины на парковке у поликлиники на улице Октябрьская.

Трагедия произошла 16 ноября. Очевидцы сообщили, что мужчина приехал в медучреждение, чтобы забрать необходимые документы. После посещения поликлиники он вернулся на стоянку в свой автомобиль, где и был обнаружен мертвым.

Сейчас компетентные органы по факту смерти проводят проверку, сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте. В ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что криминала в смерти местного жителя нет.

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