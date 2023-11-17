Уголовное дело возбуждено после поджога подростка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Поручение о возбуждении уголовного дела дал председатель СК Александр Бастрыкин. Фигурантом стал 16-летний подросток. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
По информации следователей, 21 августа подозреваемый находился в одном из поселков Верх-Исетского района Екатеринбурга. Он причинил телесные повреждения 13-летнему мальчику. В результате его действий подросток получил обширные термические ожоги.
В ходе расследования будут выяснены обстоятельства, которые стали причиной преступления. Также будут собраны доказательства.
Напомним, 13-летнего мальчика подожгли двое приятелей в Екатеринбурге. В день происшествия подростки отправились гулять и по дороге приобрели канистру бензина, чтобы заправить мотобайк и покататься. Когда мальчик держал канистру в руках, один из приятелей его толкнул и бензин пролился. Другой подросток поджег его.