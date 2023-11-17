Уголовное дело возбуждено после поджога подростка в Екатеринбурге

Напомним, 13-летнего мальчика подожгли двое приятелей в Екатеринбурге. В день происшествия подростки отправились гулять и по дороге приобрели канистру бензина, чтобы заправить мотобайк и покататься. Когда мальчик держал канистру в руках, один из приятелей его толкнул и бензин пролился. Другой подросток поджег его.