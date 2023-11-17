Уральский актер снялся в обнаженной сцене с Анной Михалковой

Она становится местной «Вангой» и ее жизнь меняется. Она получает внимание журналистов, выступает на форумах и получает популярность в интернете. Анна чувствует себя нужной, когда местный писатель (Олег Ягодин) обращает на нее внимание. Однако героиня теряет свой дар и все идет наперекосяк. Помимо способностей она теряет и себя.