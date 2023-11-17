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Актер «Коляда-Театра» из Екатеринбурга снялся в обнаженной сцене с Анной Михалко

Уральский актер снялся в обнаженной сцене с Анной Михалковой

17 ноября 2023, 04:00
Фото: 1MI

Актер «Коляда-Театра» из Екатеринбурга снялся в обнаженной сцене с Анной Михалко

Актер Коляда-театра Олег Ягодин снялся в обнаженной сцене с актрисой Анной Михалковой. Фильм Анны Меликян называется «Чувства Анны». Его презентация прошла 15 ноября в Екатеринбурге.

Картина рассказывает о мире, мистике, религии и чувствах людей во время пандемии. В хое творческой встречи Олег поделился с присутствующими своими впечатлениями и рассказал о том, как работал с Анной Михалковой и снял с ней обнаженную сцену.

Только что случайно набрал Ане Михалковой, она очень переживает за этот фильм, потому что это серьезная роль и максимально обнаженная во всех смыслах, — сказал Олег Ягодин.

Согласно сюжету, главная героиня Анна работает на кондитерской фабрике в Перми. Однажды ее ударяет током и она теряет сознание. После этого она начинает слышать голоса и записывает все, что они ей говорят. А затем это начинает сбываться.

Она становится местной «Вангой» и ее жизнь меняется. Она получает внимание журналистов, выступает на форумах и получает популярность в интернете. Анна чувствует себя нужной, когда местный писатель (Олег Ягодин) обращает на нее внимание. Однако героиня теряет свой дар и все идет наперекосяк. Помимо способностей она теряет и себя.

По словам Олега, Анна Михалкова очень простой человек и найти общий язык с ней было несложно. В фильме актеры появляются полностью обнаженными. Для Анны это было сложно, потому что она ничего подобного раньше не делала.

Напомним, участники «Уральских пельменей» снимают в Екатеринбурге научно-популярное шоу для канала СТС. Шоу будет называться «Уральские умельцы». Актеры будут показывать сказочные литературные сюжеты с применением законов точных наук.

#Свободное время#Культура#Кино#Фильм#Сцена#Актер#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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