Уральский актер снялся в обнаженной сцене с Анной Михалковой

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Картина рассказывает о мире, мистике, религии и чувствах людей во время пандемии. В хое творческой встречи Олег поделился с присутствующими своими впечатлениями и рассказал о том, как работал с Анной Михалковой и снял с ней обнаженную сцену.
Только что случайно набрал Ане Михалковой, она очень переживает за этот фильм, потому что это серьезная роль и максимально обнаженная во всех смыслах, — сказал Олег Ягодин.
Согласно сюжету, главная героиня Анна работает на кондитерской фабрике в Перми. Однажды ее ударяет током и она теряет сознание. После этого она начинает слышать голоса и записывает все, что они ей говорят. А затем это начинает сбываться.
Она становится местной «Вангой» и ее жизнь меняется. Она получает внимание журналистов, выступает на форумах и получает популярность в интернете. Анна чувствует себя нужной, когда местный писатель (Олег Ягодин) обращает на нее внимание. Однако героиня теряет свой дар и все идет наперекосяк. Помимо способностей она теряет и себя.
По словам Олега, Анна Михалкова очень простой человек и найти общий язык с ней было несложно. В фильме актеры появляются полностью обнаженными. Для Анны это было сложно, потому что она ничего подобного раньше не делала.
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