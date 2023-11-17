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Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском водитель иномарки не заметил ребенка и сбил его

17 ноября 2023, 07:36
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Каменске-Уральском

Водитель Datsun on-DO сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу в Каменске-Уральском. Как пояснил сам мужчина, он ребенка не заметил.

Авария случилась утром 15 ноября около дома на улице Уральской, 21. Установлено, что мужчина 1958 года рождения ехал в сторону улицы Каменской. В какой-то момент он наехал на ребенка. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он получил травмы.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Известно, что 65-летний водитель имеет стаж вождения 23 года. К административной ответственности он привлекался 10 раз. Была также проведена процедура освидетельствования. Установлено, что водитель был трезв. В отношении него составлен протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель рассказал, что ехал со скоростью около 30 километров в час. При подъезде к перекрестку он снизил скорость и остановился около знака «Движение без остановки запрещено». После этого он продолжил движение. Когда мужчина уже заезжал на пешеходный переход, то не заметил мальчика. В результате избежать наезда не удалось, потому что расстояние было слишком маленьким.

Напомним, 14 ноября в Нижнем Тагиле водитель сбил женщину на Северном подъезде. Она шла на работу на мясокомбинат по обочине.

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#Каменск-Уральский#Дети#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ЧП#18+#Ирина Кирилова
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