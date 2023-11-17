В Каменске-Уральском водитель иномарки не заметил ребенка и сбил его

Водитель рассказал, что ехал со скоростью около 30 километров в час. При подъезде к перекрестку он снизил скорость и остановился около знака «Движение без остановки запрещено». После этого он продолжил движение. Когда мужчина уже заезжал на пешеходный переход, то не заметил мальчика. В результате избежать наезда не удалось, потому что расстояние было слишком маленьким.