В Каменске-Уральском водитель иномарки не заметил ребенка и сбил его

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
Авария случилась утром 15 ноября около дома на улице Уральской, 21. Установлено, что мужчина 1958 года рождения ехал в сторону улицы Каменской. В какой-то момент он наехал на ребенка. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он получил травмы.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Известно, что 65-летний водитель имеет стаж вождения 23 года. К административной ответственности он привлекался 10 раз. Была также проведена процедура освидетельствования. Установлено, что водитель был трезв. В отношении него составлен протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.
Водитель рассказал, что ехал со скоростью около 30 километров в час. При подъезде к перекрестку он снизил скорость и остановился около знака «Движение без остановки запрещено». После этого он продолжил движение. Когда мужчина уже заезжал на пешеходный переход, то не заметил мальчика. В результате избежать наезда не удалось, потому что расстояние было слишком маленьким.
Напомним, 14 ноября в Нижнем Тагиле водитель сбил женщину на Северном подъезде. Она шла на работу на мясокомбинат по обочине.