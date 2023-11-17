В Нижнем Тагиле на полигоне химических отходов нет санзоны и сколько же стоят марки

На 34%, в среднем до 226 рублей, подорожала курица в Свердловской области. Охлажденная и мороженная птица больше всего выросла в цене по сравнению с другими продуктами. Но если ценам на курицу понадобился год, то молоко ощутимо выросло в стоимости буквально за один месяц.