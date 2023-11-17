В Нижнем Тагиле на полигоне химических отходов нет санзоны и сколько же стоят марки

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
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Updated Сегодня, 17:10
На полигоне отходов химического завода «Планта» нет санитарной зоны. Сотрудники Роспотребнадзора сумели установить этот факт во время проверки. Отсутствие такой зоны является нарушением санитарных норм и может нанести вред здоровью местным жителям.
На 34%, в среднем до 226 рублей, подорожала курица в Свердловской области. Охлажденная и мороженная птица больше всего выросла в цене по сравнению с другими продуктами. Но если ценам на курицу понадобился год, то молоко ощутимо выросло в стоимости буквально за один месяц.
Коллекционеры должны быть в восторге: Почтовые марки периодов Царской России, РСФСР, СССР, а также редкие аукционные и марки других стран, таких как Куба, КНР, Монголия, Йемен, продаются на известном сайте объявлений. Собирал их житель Нижнего Тагила на протяжении 70 лет, а теперь выставил всю свою коллекцию за 600 млн рублей.
11 ноября на сцене главного павильона на ВДНХ в Москве выступила певица из Нижнего Тагила. Светлана Кашина исполнила композицию «Русские своих не бросают». К слову, именно с этой песней Кашина стала победительницей конкурса в номинации «Лучшее исполнение». Своими впечатлениями от выступления она поделилась с TagilCity.ru.
В выходные дни 18 и 19 ноября в Нижнем Тагиле можно ожидать похолодание до -8 градусов. По прогнозам синоптиков есть вероятность северного ветра с порывами до 7 метров в секунду. Кроме того заморозки, гололед на дорогах и изморозь вскоре накроют всю Свердловскую область.