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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Нижнем Тагиле на полигоне химических отходов нет санзоны и сколько же стоят марки

В Нижнем Тагиле на полигоне химических отходов нет санзоны и сколько же стоят марки

17 ноября 2023, 17:08
Фото: Midjourney
Отсутствие санзоны на полигоне химических отходов в Нижнем Тагиле. Подорожание курицы и молока в Свердловской области. Продажа марок за 600 млн рублей, а также выступление Кашиной с Газмановым и минусовая температура на выходных: самое важное, что произошло 17 ноября в Нижнем Тагиле.

На полигоне отходов химического завода «Планта» нет санитарной зоны. Сотрудники Роспотребнадзора сумели установить этот факт во время проверки. Отсутствие такой зоны является нарушением санитарных норм и может нанести вред здоровью местным жителям.

Роспотребнадзор обнаружил отсутствие санзоны на полигоне отходов химзавода из Тагила
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На 34%, в среднем до 226 рублей, подорожала курица в Свердловской области. Охлажденная и мороженная птица больше всего выросла в цене по сравнению с другими продуктами. Но если ценам на курицу понадобился год, то молоко ощутимо выросло в стоимости буквально за один месяц.

На 34% за год подорожала курица в Свердловской области
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Коллекционеры должны быть в восторге: Почтовые марки периодов Царской России, РСФСР, СССР, а также редкие аукционные и марки других стран, таких как Куба, КНР, Монголия, Йемен, продаются на известном сайте объявлений. Собирал их житель Нижнего Тагила на протяжении 70 лет, а теперь выставил всю свою коллекцию за 600 млн рублей.

Житель из Нижнего Тагила продает коллекцию марок за 600 миллионов рублей
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11 ноября на сцене главного павильона на ВДНХ в Москве выступила певица из Нижнего Тагила. Светлана Кашина исполнила композицию «Русские своих не бросают». К слову, именно с этой песней Кашина стала победительницей конкурса в номинации «Лучшее исполнение». Своими впечатлениями от выступления она поделилась с TagilCity.ru.

ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве
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В выходные дни 18 и 19 ноября в Нижнем Тагиле можно ожидать похолодание до -8 градусов. По прогнозам синоптиков есть вероятность северного ветра с порывами до 7 метров в секунду. Кроме того заморозки, гололед на дорогах и изморозь вскоре накроют всю Свердловскую область.

Похолодание до -8 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные дни
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