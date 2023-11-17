ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве

Певица из Нижнего Тагила выступила с патриотической песней на ВДНХ в Москве

11 ноября на ВДНХ в Москве прошел гала-концерт проекта патриотической песни «Родники». В числе прочих участников на сцене выступила тагильская певица Светлана Кашина с композиций «Русские своих не бросают». Своими впечатлениями от выступления она поделилась с TagilCity.ru.