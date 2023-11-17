ВДНХ, Газманов и «Родники». Певица из Тагила выступила на гала-концерте в Москве

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Ранее Светлана Кашина стала победительницей конкурса в номинации «Лучшее исполнение», и теперь ее песня вновь прозвучала со сцены на ВДНХ в главном павильоне в рамках гала-концерта.
Наше выступление было приурочено к следующему сезону «Родников» в 2024 году. Сейчас стартует второй набор, второй конкурс «Родники. Дети» и «Родники. Взрослые». Мы же навсегда останемся первыми. Вместе с нашим руководителями Олегом Газмановым и Еленой Ульяновой мы отмечали первый свой день рождения концертом, — рассказала TagilCity.ru Светлана Кашина.
Участники конкурса, по ее словам, очень сдружились и даже создали общий чат в мессенджере, где обмениваются видео с выступлений, новыми песнями, делятся творческими планами.
Вот как итог такой маленький: Александр Самойлов, чья песня победила и взяла гран-при «За родину», предложил мне написать песню «Российский солдат», и я сейчас уже записала голос. Это песня скоро увидит свет и появится в медийном пространстве. Также создаются много и других новых песен, то есть это такая творческая лаборатория, где исполнители друг с другом обмениваются композициями, поддерживают друг друга на концертах, — поделилась певица.
Сам гала-концерт «Родников» прошел почти при полном аншлаге, рассказала Светлана. Зрители встречали выступающих очень тепло, подпевали, а некоторые не смогли сдержать слез:
Был прекрасный зал, получилась такая красивая картинка и народу было достаточно много. Песни встречали со слезами на глазах. Последнюю песню вообще стоя. Очень неравнодушные люди собрались в зале. Конечно этот концерт знаковый, ведь он состоялся на ВДНХ — в таком центральном вместе и на такой шикарной выставке.
Встретились участники и с создателем конкурса народным артистом Олегом Газмановым. С ним Светлана знакома еще со времен популярной группы «Комбинация», в составе которой она выступала:
Капитан нашей команды Олег Михаил Газманов в такой великолепной, прекрасной, физической и духовной форме, что просто я горжусь. Мы с ним знакомы очень давно — с 90-х годов. И сейчас, когда мы вместе снова работаем, я очень рада, что есть в нашей стране такие столпы, на которых нужно равняться.
Дальше участников «Родников» ждут гастроли по стране, а также выступления перед бойцами в зоне СВО и госпиталях.
Сейчас уже ясно, что в ближайшее время будет концерт в Уфе, в феврале в Санкт-Петербурге. Мы будем ездить и на какие-то горячие точки на фронте, в госпиталя. Наши песни сегодня отправились на фронт, то есть они уже разлетаются. Солдаты просят. Им нравятся наши композиции и мы рады, что хоть чем-то им помогаем, — рассказала Светлана Кашина.