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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Коллекция марок за полмиллиарда рублей в Нижнем Тагиле

Житель из Нижнего Тагила продает коллекцию марок за 600 миллионов рублей

17 ноября 2023, 09:28
Фото: Скрин из объявления
Коллекция марок за полмиллиарда рублей в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила выставил на продажу коллекцию марок за 600 млн рублей

Коллекция почтовых марок за 600 миллионов рублей появилась на сайте объявлений. Продавцом является житель Нижнего Тагила.

Коллекция, как пишет продавец, продается целиком. В нее входят почтовые марки периодов Царской России, РСФСР, СССР. Также для филателистов в объявлении представлены редкие аукционные и иностранные марки — Куба, КНР, Монголия, Йемен. Как пишет автор объявления, коллекция продается исключительно целиком.

Коллекция собиралась более 70 лет. За дополнительное вознаграждение предоставить анализ рынка, — пояснил продавец почтовых марок корреспонденту TagilCity.ru.
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем ТагилеРедкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Редкие марки продаются в Нижнем Тагиле
Фото: Скрин из объявления

Продавец пояснил, что готов продать марки как только найдется реальный покупатель. Альбомы с коллекцией находятся в банковской ячейке.

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