Житель из Нижнего Тагила продает коллекцию марок за 600 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Коллекция, как пишет продавец, продается целиком. В нее входят почтовые марки периодов Царской России, РСФСР, СССР. Также для филателистов в объявлении представлены редкие аукционные и иностранные марки — Куба, КНР, Монголия, Йемен. Как пишет автор объявления, коллекция продается исключительно целиком.
Коллекция собиралась более 70 лет. За дополнительное вознаграждение предоставить анализ рынка, — пояснил продавец почтовых марок корреспонденту TagilCity.ru.
Продавец пояснил, что готов продать марки как только найдется реальный покупатель. Альбомы с коллекцией находятся в банковской ячейке.