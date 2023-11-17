Житель из Нижнего Тагила продает коллекцию марок за 600 миллионов рублей

Коллекция, как пишет продавец, продается целиком. В нее входят почтовые марки периодов Царской России, РСФСР, СССР. Также для филателистов в объявлении представлены редкие аукционные и иностранные марки — Куба, КНР, Монголия, Йемен. Как пишет автор объявления, коллекция продается исключительно целиком.