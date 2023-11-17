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Троих жителей Екатеринбурга задержали за вымогательства и угрозы

Жители Екатеринбурга вымогали наркотики и деньги, угрожая убийством

17 ноября 2023, 09:51
Фото: Midjourney

Троих жителей Екатеринбурга задержали за вымогательства и угрозы

В Екатеринбурге трое ранее судимых мужчин вымогали у 33-летнего горожанина наркотики и деньги. При этом ему угрожали убийством.

Обвиняемые пришли в квартиру к жертве, представившись полицейскими. Ранее у них появилась информация о том, что екатеринбуржец якобы имеет отношение к распространению наркотиков и хранит их у себя дома, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Когда мужчина сказал, что наркотиков у него нет, у него стали требовать деньги. Один из нападавших направил ему в колено пистолет. Под угрозами потерпевший перевел им 30 тысяч рублей. После этого они ушли, однако на следующий день они снова ворвались в квартиру и стали его избивать.

Сломав горожанину нос и угрожая сбросить его с балкона, злоумышленники стали требовать у него 100 тысяч рублей. Мужчина отдал им еще 40 тысяч наличными.

Вскоре вымогателей задержали полицейские и поместили их под стражу. Налетчикам грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Екатеринбурге банда под видом правоохранителей требовали у юноши из Ижевска полмиллиона рублей. Злоумышленников задержали и возбудили в отношении них уголовное дело.

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