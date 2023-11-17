Жители Екатеринбурга вымогали наркотики и деньги, угрожая убийством

Когда мужчина сказал, что наркотиков у него нет, у него стали требовать деньги. Один из нападавших направил ему в колено пистолет. Под угрозами потерпевший перевел им 30 тысяч рублей. После этого они ушли, однако на следующий день они снова ворвались в квартиру и стали его избивать.