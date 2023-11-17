Жители Свердловской области за минувшие сутки лишились более трех миллионов рублей

Для того, чтобы восстановить доступ к личному кабинету, свердловчанам надо было позвонить якобы в контактный центр. Когда они звонили по данному им номеру, им отвечали лжесотрудники банка, которые сообщали о том, что от их имени поданы заявления на оформление кредита.