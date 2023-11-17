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Updated Сегодня, 10:34

Аферисты в Свердловской области крадут деньги под видом операторов связи

Жители Свердловской области за минувшие сутки лишились более трех миллионов рублей

17 ноября 2023, 10:34
Фото: 1MI

Аферисты в Свердловской области крадут деньги под видом операторов связи

В Свердловской области злоумышленники, представляясь операторами мобильной связи, выманивают у людей деньги.

Как рассказали потерпевшие, звонившие мошенники предлагали им продлить договор на оказание услуг связи и отправляли на номер телефона код из четырех знаков. После этого неизвестные блокировали доступ свердловчан к личному кабинету на «Госуслугах», рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Для того, чтобы восстановить доступ к личному кабинету, свердловчанам надо было позвонить якобы в контактный центр. Когда они звонили по данному им номеру, им отвечали лжесотрудники банка, которые сообщали о том, что от их имени поданы заявления на оформление кредита.

Чтобы избежать долгов, злоумышленники убеждали жертв оформить «зеркальные займы». Свердловчане выполняли инструкции и передавали им деньги. Позже они понимали, что им звонили мошенники.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница перевела мошенникам более четырех миллионов рублей.

Женщина в Нижнем Тагиле чуть не перевела 600 тысяч мошенникам
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