Жительница Краснотурьинска спасла пса. Он был замурован в трубе три дня

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
На месте стало понятно, что пес находится внутри трубы. Он скалился и рычал. По словам местных жителей, в таком положении пес жил три дня. Выезжать на помощь пришлось несколько раз. Спасти питомца удалось 15 ноября.
Ситуацию осложнило то, что пса сбила машина и он практически не мог шевелиться. По словам Анны, труба была узкой. Примерно 30 сантиметров в диаметре. Но телосложение позволило женщине пробраться по ней. Собака при этом продолжала рычать и скалиться. Женщина боялась, что пес на нее нападет и испортит лицо.
Однако Анна знает как обращаться с животными, так как у нее есть стаффорды. Она стала успокаивать пса. Примерно час потребовался, чтобы достать питомца. Сначала Анна надела намордник, а затем уже зацепила ошейник. Хвост собаки, по словам женщины, вмерз в ее испражнения, которые накопились за три дня. Она отогревала лед ладонями и потом помогала выбраться собаке.
Женщина потянула пса за ошейник и он заскулил. На некоторое время операцию по спасению приостановили, но затем продолжили, пишет «КП-Екатеринбург».
Отогревали пса в бане. Однако на лапы он так и не встал. От болевого синдрома собака кусалась.
От болевого синдрома он начал кусаться, пока я его несла на руках. Три дня без еды и воды. Дружок был настолько слаб… я думала, что он не доживет до утра. Скорее всего, он с людьми вообще не общался. В бане он обсох, расслабился, даже стал симпатичным, — отметила Анна.
Она отметила, что спасенному псу около года. Он крупный и его рост примерно 40 сантиметров в холке.
Сама женщина не считает, что сделала что-то необычное. По ее словам, этот пес запал ей в душу и она не смогла оставить его. 16 ноября собака будет отправлена в Первоуральск на лечение. У нее травма позвоночника и местные ветеринары не готовы его лечить.
Напомним, ранее в Нижнем тагиле на пруду застряла утка. Она примерзла ко льду. Спасти птицу успели зоозащитники. По их словам, просто так подойти к утке не представлялось возможным, так как вода доходила им до пояса.