Жительница Краснотурьинска спасла пса. Он был замурован в трубе три дня

Однако Анна знает как обращаться с животными, так как у нее есть стаффорды. Она стала успокаивать пса. Примерно час потребовался, чтобы достать питомца. Сначала Анна надела намордник, а затем уже зацепила ошейник. Хвост собаки, по словам женщины, вмерз в ее испражнения, которые накопились за три дня. Она отогревала лед ладонями и потом помогала выбраться собаке.