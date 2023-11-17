tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Собака три дня просидела замурованная в трубе в Краснотурьинске

Жительница Краснотурьинска спасла пса. Он был замурован в трубе три дня

17 ноября 2023, 07:05
Фото: "КП-Екатеринбург"

Собака три дня просидела замурованная в трубе в Краснотурьинске

Жительница Краснотурьинска Анна увидела в интернете пост про пса, который попал в беду. Чтобы ему помочь, она отправилась в поселок Рудничный. Собака оказалась замурована.

На месте стало понятно, что пес находится внутри трубы. Он скалился и рычал. По словам местных жителей, в таком положении пес жил три дня. Выезжать на помощь пришлось несколько раз. Спасти питомца удалось 15 ноября.

Ситуацию осложнило то, что пса сбила машина и он практически не мог шевелиться. По словам Анны, труба была узкой. Примерно 30 сантиметров в диаметре. Но телосложение позволило женщине пробраться по ней. Собака при этом продолжала рычать и скалиться. Женщина боялась, что пес на нее нападет и испортит лицо.

Однако Анна знает как обращаться с животными, так как у нее есть стаффорды. Она стала успокаивать пса. Примерно час потребовался, чтобы достать питомца. Сначала Анна надела намордник, а затем уже зацепила ошейник. Хвост собаки, по словам женщины, вмерз в ее испражнения, которые накопились за три дня. Она отогревала лед ладонями и потом помогала выбраться собаке.

Женщина потянула пса за ошейник и он заскулил. На некоторое время операцию по спасению приостановили, но затем продолжили, пишет «КП-Екатеринбург».

Отогревали пса в бане. Однако на лапы он так и не встал. От болевого синдрома собака кусалась.

От болевого синдрома он начал кусаться, пока я его несла на руках. Три дня без еды и воды. Дружок был настолько слаб… я думала, что он не доживет до утра. Скорее всего, он с людьми вообще не общался. В бане он обсох, расслабился, даже стал симпатичным, — отметила Анна.

Она отметила, что спасенному псу около года. Он крупный и его рост примерно 40 сантиметров в холке.

Сама женщина не считает, что сделала что-то необычное. По ее словам, этот пес запал ей в душу и она не смогла оставить его. 16 ноября собака будет отправлена в Первоуральск на лечение. У нее травма позвоночника и местные ветеринары не готовы его лечить.

Напомним, ранее в Нижнем тагиле на пруду застряла утка. Она примерзла ко льду. Спасти птицу успели зоозащитники. По их словам, просто так подойти к утке не представлялось возможным, так как вода доходила им до пояса.

#Происшествия#Краснотурьинск#Спасение#Собака#Природа#18+#Ирина Кирилова
Подпишитесь
«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области
Вчера, 12:50
Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:22
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО
Вчера, 10:52
275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей
Вчера, 09:45
Два воспитателя Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Воспитатели России»
Сегодня, 03:30