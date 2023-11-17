Жительница Нижнего Тагила лишилась телефона в очереди на кассу в «Пятерочке»

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:45
Инцидент случился поздно вечером 1 ноября. Покупательница оставила на кассе телефон марки Huawei. Когда она поняла, что потеряла аппарат, то сразу обратилась в полицию. Женщина рассказала, что во время оплаты покупки оставила телефон на кассе.
После изучения камер наблюдения в магазине полицейские узнали, что смартфон забрала женщина из очереди. Она стояла следующей за покупательницей. Увидев оставленный телефон, женщина забрала его себе.
По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье за кражу. Уже проводятся мероприятия по установлению личности подозреваемой, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
В полиции обращаются к гражданам и просят обратиться в дежурную часть отделения №16 или по телефону (3435)97-64-02, если они владеют информацией о подозреваемой.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан мужчина, который украл в одном из зоомагазинов города собачий корм. Инцидент случился летом 2023 года.