tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Женщина в Нижнем Тагиле украла телефон у покупательницы в «Пятерочке»

Жительница Нижнего Тагила лишилась телефона в очереди на кассу в «Пятерочке»

17 ноября 2023, 03:45
Фото: 1MI

Женщина в Нижнем Тагиле украла телефон у покупательницы в «Пятерочке»

Полиция в Нижнем Тагиле разыскивает женщину, которая украла телефон в «Пятерочке» на улице Черных, 46а. Все случилось в очереди на кассу.

Инцидент случился поздно вечером 1 ноября. Покупательница оставила на кассе телефон марки Huawei. Когда она поняла, что потеряла аппарат, то сразу обратилась в полицию. Женщина рассказала, что во время оплаты покупки оставила телефон на кассе.

После изучения камер наблюдения в магазине полицейские узнали, что смартфон забрала женщина из очереди. Она стояла следующей за покупательницей. Увидев оставленный телефон, женщина забрала его себе.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье за кражу. Уже проводятся мероприятия по установлению личности подозреваемой, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции обращаются к гражданам и просят обратиться в дежурную часть отделения №16 или по телефону (3435)97-64-02, если они владеют информацией о подозреваемой.

Напомним, в Екатеринбурге был задержан мужчина, который украл в одном из зоомагазинов города собачий корм. Инцидент случился летом 2023 года.

Мужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»
Узнать подробнее
Читайте также:
Тащили по полу: в Екатеринбурге украли свадебные платья из салона на 700 тысячВ Екатеринбурге мужчина украл 7,6 млн рублей и прихватил одежду манекенаМужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам
#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Криминал#Кража#Телефон#Ирина Кирилова
Подпишитесь
«Я не знаю, живы ли они»: блогер о жизни в ските Сергия в Свердловской области
Вчера, 12:50
Гитарный концерт, поход в гору и шоу огня: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:22
Снять нельзя купить. В Нижнем Тагиле подорожало арендное жилье
14 ноября, 13:39
По стопам советских котов: фронтовые кошки помогают спасать от грызунов на СВО
Вчера, 10:52
275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей
Вчера, 09:45
Два воспитателя Нижнего Тагила победили в региональном конкурсе «Воспитатели России»
Сегодня, 03:30