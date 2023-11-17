Жительница Нижнего Тагила лишилась телефона в очереди на кассу в «Пятерочке»

Инцидент случился поздно вечером 1 ноября. Покупательница оставила на кассе телефон марки Huawei. Когда она поняла, что потеряла аппарат, то сразу обратилась в полицию. Женщина рассказала, что во время оплаты покупки оставила телефон на кассе.