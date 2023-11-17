Зимние температуры и небольшой снег надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Холодный фронт, по словам синоптика Алексея Пулина, будет двигаться с севера на юг. И к вечеру он уже накроет всю область. В регион придут зимние температуры. Он уточнил, что также ожидаются небольшие осадки. В частности, в северной и западной частях региона.
В Екатеринбурге температура днем 17 ноября будет находится в пределах от 01 до +1 градуса. В ночное время температура понизится до -3 градусов. Вечером прогнозируется небольшой снег.
В Нижнем Тагиле в течение дня температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Однако уже к вечеру похолодает до -4. Весь день будет пасмурно, а осадков не ожидается. Ветра будут иметь порывы до 6 метров в секунду.
Напомним, ранее прогнозировалось, что 16–20 ноября температура воздуха в Свердловской области снизится до -13 градусов.