Зимние температуры и небольшой снег надвигаются на Свердловскую область

В Нижнем Тагиле в течение дня температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Однако уже к вечеру похолодает до -4. Весь день будет пасмурно, а осадков не ожидается. Ветра будут иметь порывы до 6 метров в секунду.