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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Холодный фронт надвигается на Свердловскую область

Зимние температуры и небольшой снег надвигаются на Свердловскую область

17 ноября 2023, 05:18
Фото: 1MI

Холодный фронт надвигается на Свердловскую область

Холодный фронт распространится по территории Свердловской области в течение дня 17 ноября. Уже к вечеру фронт будет на южной границе области. Поэтому в регион придут минусовые температуры.

Холодный фронт, по словам синоптика Алексея Пулина, будет двигаться с севера на юг. И к вечеру он уже накроет всю область. В регион придут зимние температуры. Он уточнил, что также ожидаются небольшие осадки. В частности, в северной и западной частях региона.

В Екатеринбурге температура днем 17 ноября будет находится в пределах от 01 до +1 градуса. В ночное время температура понизится до -3 градусов. Вечером прогнозируется небольшой снег.

В Нижнем Тагиле в течение дня температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Однако уже к вечеру похолодает до -4. Весь день будет пасмурно, а осадков не ожидается. Ветра будут иметь порывы до 6 метров в секунду.

Напомним, ранее прогнозировалось, что 16–20 ноября температура воздуха в Свердловской области снизится до -13 градусов.

#Свердловская область#Снег#Погода#Ветер#Холод#Заморозки#Окружающая среда#Ирина Кирилова
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